قرار عاجل لسد العجز في أعداد ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظراً لوجود عجز في أعداد هيئات التدريس بالمدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها مما يترتب عليه عدم كفاية تلك الأعداد للقيام بأعمال الملاحظة بلجان سير الامتحان أثناء فترة انعقاد الامتحانات التحريرية مما يؤثر تأثيراً مباشرا على سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بالصورة المثلى والمرجوة منها ، تقرر :

التنسيق مع كافة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بكافة الإدارات التعليمية ، بأن يتم سد العجز فى اعداد الملاحظين، وجميع المشاركين فى اعمال الامتحانات عن طريق الاستعانة بالعاملين فى الجهات التالية: (المديرية التعليمية - الإدارات التعليمية المتابعة للمديرية - مدارس التعليم الأساسي "الإبتدائية - الإعدادية") ، وذلك قبل بدء الامتحانات التحريرية الدبلومات الفنية حفاظا على حن سير أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه مسئولي لجان سير الامتحان أثناء فترة عقد الامتحانات التحريرية

ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقا للجداول المعلنة.

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي الطلاب المقرر لهم أن يؤدوا امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ قرابة 830 ألف على مستوى الجمهورية .