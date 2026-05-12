قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد لجوتيريش دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات عليها
وزير الري يتابع جاهزية محطات الرفع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أتاحت وزارة السياحة والآثار عدة وسائل حديثة لحجز وشراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، بهدف تسهيل الإجراءات أمام الزوار وتقليل التكدس، خاصة في الأماكن السياحية الأكثر إقبالًا، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات السياحية.

وتواصل الوزارة التوسع في تركيب ماكينات الحجز الذاتي بعدد من المواقع الأثرية الكبرى، لتوفير تجربة أكثر سهولة وتنظيمًا للسائحين والمواطنين.

أكد الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي داخل المتاحف والمواقع الأثرية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للزائرين وتحسين تجربة الدخول والحجز، من خلال منظومة إلكترونية حديثة ومتنوعة لشراء التذاكر.

تطوير منظومة الحجز الإلكتروني بالمواقع الأثرية

وأوضح شعبان، خلال مداخلة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن وزارة السياحة والآثار تعمل على توفير أكثر من وسيلة لحجز وشراء التذاكر، بما يسهم في تقليل الزحام وتسهيل حركة الزوار داخل المواقع السياحية والأثرية.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تشمل:

  • الحجز عبر الموقع الإلكتروني.
  • تطبيق الهاتف المحمول.
  • شبابيك التذاكر المميكنة.
  • ماكينات الحجز الذاتي الحديثة.

 

ماكينات الحجز الذاتي ليست بديلًا للشبابيك

وشدد معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي على أن ماكينات الحجز الذاتي لا تهدف إلى إلغاء شبابيك التذاكر التقليدية أو استبدال الحجز الإلكتروني، وإنما تمثل وسيلة إضافية لتسهيل الخدمة وتقليل التكدس، خاصة في أوقات الذروة والمواسم السياحية.

وقال إن الماكينات الجديدة تدعم العمل بأربع لغات مختلفة، بما يتناسب مع طبيعة الزوار من مختلف الجنسيات، ويسهم في تحسين تجربة السائح داخل المواقع الأثرية المصرية.

تركيب الماكينات في عدد من المواقع الأثرية الكبرى

وكشف الدكتور محمد شعبان أن الوزارة انتهت بالفعل من تركيب ماكينات الحجز الذاتي في عدد من أبرز المواقع والمتاحف، من بينها:

  • أهرامات الجيزة.
  • معبد الكرنك.
  • وادي الملوك.
  • المتحف المصري بالتحرير.

 

خطة للتوسع خلال 2026

وأشار إلى وجود خطة للتوسع في نشر الماكينات خلال العام الجاري، لتشمل عددًا من المواقع الأثرية المهمة بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها:

  • معابد الأقصر.
  • معبد إدفو.
  • معبد كوم أمبو.

 

التحول الرقمي لتحسين تجربة السائح

وأكد معاون وزير السياحة والآثار أن خطة التحول الرقمي تأتي ضمن توجه الدولة لتطوير القطاع السياحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويساعد على تقديم تجربة أكثر سهولة وتنظيمًا داخل المتاحف والمواقع الأثرية المصرية.

تذاكر المتاحف شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

سلوي محمد علي و خالد الجندى ومحمد رياض في جنازة عبد الرحمن أبو زهرة..شاهد

سلوى محمد علي وخالد الجندي ومحمد رياض في جنازة عبد الرحمن أبو زهرة.. شاهد

جثمان الراحل عبد الرحمن ابو زهرة

تفاصيل تشييع جثمان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحضور نجوم الفن

الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

ياسمين صبري تنعى عبدالرحمن أبو زهرة

بالصور

تموين الشرقية يحرر 742 محضراً حيال أصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمين

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد