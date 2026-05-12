تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،عن تغييرات جديدة في المناهج الدراسية المقرر تدريسها بالصفوف المختلفة

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان في الصفين الثاني والثالث الابتدائي بداية من سبتمبر المقبل، إلى جانب إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بداية من العام الدراسي المقبل ستكون مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية، مع مراجعتها من جانب أساتذة كليات التربية بما يضمن توافقها مع الثقافة المصرية والهوية الوطنية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إدخال مادة “الثقافة المالية” ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب الثاني الثانوي عام وبكالوريا، في إطار إعداد جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد وريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الطلاب يدرسون من خلال مادة الثقافة المالية مفاهيم ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، والأسهم، والبورصة، وآليات الاستثمار، وذلك عبر منصة تعليمية يابانية تعتمد على أساليب التعلم التفاعلي التي تشجع الطالب على التعلم الذاتي بطريقة مبسطة وعملية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أنها بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تعمل على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، حيث سيتم إتاحة محافظ للطلاب الناجحين في البورصة بقيمة ٥٠٠ جنيه، بما يمكنهم من التداول والاستثمار داخل البورصة المصرية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اتخاذ قرار بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من العام الدراسى المقبل بمدارس التعليم الفني ،  لافتة إلى أن الطالب سوف يقوم بدراستها طوال ال 3 سنوات بالدبلوم الفني.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اللغة اليابانية في المدارس المصرية اليابانية كلغة ثانية بالمرحلة الإعدادية، بدءًا من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، وذلك بحوالي 10 مدارس كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة للتوسع في تدريس اللغة اليابانية

