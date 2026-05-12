تحركات داخل القلعة الحمراء لاختيار المدير الفني المقبل

أكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدى أن ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي لا يزال في مرحلة التحركات الأولية وغير الرسمية، مشيرة إلى أن إدارة النادي بدأت بالفعل التواصل مع عدد من المدربين من مدارس تدريبية مختلفة.

وأوضحت ريهام حمدى، في تصريحات تلفزيونية، أن الاتصالات تتم عبر وسطاء وبشكل غير رسمي، في إطار حرص الأهلي على عدم فتح أي التزامات قانونية في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار المدير الفني الحالي توروب في منصبه، مؤكدة أن أي تحرك رسمي قد يمنح المدرب الحالي حقوقًا قانونية في حال عدم اكتمال الاتفاقات.

وقالت إن الحسم في ملف المدرب الجديد قد يتأخر لفترة، لحين وضوح الصورة بشأن مستقبل الجهاز الفني الحالي.

ونفت ريهام حمدي وجود أي علاقة بين وصول وكيل أحد اللاعبين إلى مصر وبين ملف مدرب الأهلي، موضحة أن الوكيل المعني هو نفسه وكيل لاعب بيراميدز إيفيرتون، وأن زيارته تأتي لمناقشة مستقبل اللاعب مع مسئولي ناديه فقط، وليس لها أي ارتباط بصفقات أو تغييرات داخل الأهلي.