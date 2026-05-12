كاسيميرو يفجر مفاجأة: جاريث بيل اللاعب الأكثر تكاملًا.. ورونالدو «يشم رائحة الأهداف»

كشف البرازيلي كاسيميرو عن تفاصيل مثيرة من فترته داخل ريال مدريد، مؤكدًا أن الويلزي جاريث بيل هو اللاعب الأكثر تكاملًا الذي لعب بجواره طوال مسيرته الكروية.

وجاءت تصريحات كاسيميرو خلال ظهوره في مقابلة مطولة مع ريو فرديناند عبر قناة “Rio Ferdinand Presents” على “يوتيوب”، حيث تحدث عن عدد من النجوم الذين زاملهم داخل الملاعب.

كاسيميرو يكشف عقلية رونالدو قبل المباريات

وأشاد لاعب الوسط البرازيلي بزميله السابق كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن طموحه وعقليته التنافسية كانا استثنائيين.

وقال كاسيميرو: “من السهل أن تتحفز أمام برشلونة، لكن كريستيانو كان يمتلك نفس الشغف حتى أمام الفرق الصغيرة. كان دائمًا يحتاج للتسجيل وصناعة الفارق”.

وأضاف: “قبل بعض المباريات كان يقول لي: اليوم سيكون استثنائيًا، وحين أسأله لماذا، يجيب: أشم رائحة هدف اليوم. إنه أمر لا يُصدق”.

لماذا اختار بيل كأكثر لاعب متكامل؟

ورغم إشادته الكبيرة برونالدو، أكد كاسيميرو أن جاريث بيل يظل اللاعب الأكثر تكاملًا من وجهة نظره.

وأوضح: “بيل كان يفعل كل شيء.. يهاجم، يدافع، يسجل بالرأس، ويتفوق في الكرات الثابتة. كان يمتلك سرعة وقوة هائلة”.

وأشار إلى أن طريقة لعب كريم بنزيما ساعدت كثيرًا في منح المساحات لكل من بيل ورونالدو داخل الملعب.

نيمار ضمن الأفضل في جيله

وانتقل كاسيميرو للحديث عن مواطنه نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في جيله.

وقال: “بالنسبة لي، نيمار إلى جانب ميسي ورونالدو هم الأفضل في جيلي، لكنه تأخر عنهما بسبب قلة الألقاب”.

وأضاف أن نيمار يمتلك قدرات استثنائية تجعل الجميع ينبهر بكل لمسة يقدمها داخل الملعب.

رسالة لأنشيلوتي بشأن كأس العالم

كما أعرب كاسيميرو عن رغبته في رؤية نيمار ضمن قائمة البرازيل في كأس العالم تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

واختتم تصريحاته قائلاً: “إذا كانت المباراة معقدة والنتيجة 0-0، فإن اللاعب القادر على صناعة الفارق بلقطة واحدة هو نيمار.. نحن لا نملك لاعبًا مثله حاليًا”.