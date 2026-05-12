محمود مسلم: الطيران معضلة حقيقية في مواجهة وعد الـ 30 مليون سائح

أكد د.محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في مجلس الشيوخ أن قضية "النقل" تعد قضية استراتيجية ومحورية، وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولويات الدولة المصرية منذ فترة طويلة، سواء في قطاع النقل البحري، الجوي، أو البري. وقد حظي هذا القطاع بنصيب وافر من العمل والتطوير الملموس خلال السنوات الماضية.

أسطول مصر للطيران

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدنى إن أسطول "مصر للطيران" شهد طفرة تطويرية خلال العامين الماضيين تدعونا جميعاً للفخر، وفي سياق المنافسة العالمية، يظل العنصر البشري المصري من أطقم الطيران والمراقبين والضيافة هو الأفضل على الإطلاق.

واستطرد مسلم: التحدي الأهم هو تحقيق وعد الحكومة بالوصول إلى 30 مليون سائح. هذا الملف يرتبط ارتباطاً عضوياً بقطاع الطيران؛ فبينما يتحدث البعض عن أن "الغرف الفندقية" هي المعضلة الوحيدة، يظل الطيران هو المعضلة الأخرى بل والأهم. فعندما يتم توفير الرحلات الجوية بشكل كافٍ وميسر، ستتحسن السياحة بشكل مباشر، وقد لمسنا ذلك واقعا، وأضاف: الأمر الثاني الذي أود طرحه هو قضية "العمالة والخدمات" داخل المطارات. ورغم بساطة هذه التفاصيل ظاهرياً، إلا أن مستوى الخدمات لا يزال يعاني بشكل كبير، وكان الوزير قد وعد سابقاً بأننا لن نرى مشكلات سائقي التاكسي عند الخروج من المطارات مستقبلا، لكن الواقع يؤكد أن المشكلة لا تزال قائمة.

مشكلات الشيالين وحاملي الحقائب

يضاف إلى ذلك مشكلات "الشيالين وحاملي الحقائب"، وتأخر وصول الحقائب خاصة في الرحلات الداخلية.

ووجه مسلم الشكر للوزير، مؤكدا الوعي بحجم التحديات الجسيمة التي يواجهها والتي قد تكون أكثر تعقيداً، ولكن هذه الخدمات التفصيلية هي التي تعكس بشكل مباشر جودة الخدمة المقدمة للسائح، وهي المرآة الحقيقية لصورة مصر أمام الزائرين.