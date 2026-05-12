رئيس الأركان الأمريكي: نعمل في أوقات عصيبة ونحتاج تحديث القوات المسلحة

أكد رئيس الأركان الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل في أوقات وصفها بالعصيبة، في ظل تعقيد المشهد العالمي وتزايد التحديات الأمنية على أكثر من جبهة، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة المتغيرات الدولية.

1.8 مليون جندي داخل الجيش الأمريكي

وأوضح رئيس الأركان الأمريكي أن عدد أفراد الجيش الأمريكي يتجاوز 1.8 مليون جندي، وهو ما يعكس حجم القوة العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة، وقدرتها على الانتشار والتعامل مع مختلف التهديدات حول العالم.

تحديث القاعدة الصناعية والدفاعية

وأشار إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتحديث القاعدة الصناعية والدفاعية الأمريكية، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج العسكري وتطوير منظومات التسليح، لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجالات الدفاع الحديثة.

الحاجة لتطوير القوات العسكرية

وأكد رئيس الأركان أن هناك حاجة ملحة لتحديث القوات العسكرية الأمريكية، سواء من حيث التدريب أو التسليح أو الهيكل التنظيمي، بما يواكب طبيعة التهديدات الحالية والمستقبلية.

مشهد عالمي معقد وتحديات متزايدة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يمر بمرحلة شديدة التعقيد، تتطلب جاهزية أعلى واستعدادًا دائمًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة تتابع هذه التطورات وتعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر.