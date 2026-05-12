وزير الحرب الأمريكي: نعمل على استعادة القوة الأمريكية التي فقدناها لعدة أجيال

أعلن وزير الحرب الأمريكي أن بلاده تعمل خلال المرحلة الحالية على استعادة القوة والهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية، مؤكدًا أن هذه المكانة تعرضت للتراجع على مدار عدة أجيال سابقة، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير أن الإدارة الأمريكية تضع ضمن أولوياتها إعادة بناء القدرات العسكرية وتعزيز الجاهزية القتالية، بما يضمن استعادة التفوق الأمريكي في مختلف المجالات الدفاعية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحرك في بيئة دولية شديدة التعقيد، تتغير فيها موازين القوى بشكل سريع، وهو ما يتطلب – بحسب قوله – إعادة تقييم شاملة للسياسات الدفاعية وتحديث أدوات الردع العسكري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات موسعة لتعزيز القوة العسكرية الأمريكية، بما يضمن حماية المصالح الأمريكية حول العالم واستعادة مكانتها القيادية.