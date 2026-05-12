فتاوى| الإفتاء توضح حكم ذبح الفدية في الحج ومكان وزمان إخراجها.. حكم رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحـ.ـر للقادر وغير القادر.. ما ثواب من عزم بصدق على أداء الحج ولم يقدر؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

الإفتاء توضح حكم ذبح الفدية في الحج ومكان وزمان إخراجها

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن المختار للفتوى بشأن مكان وزمان ذبح الفدية الواجبة على الحاج.

وأوضحت الدار أنه لا حرج شرعًا على الحاج في ذبح الفدية الواجبة عليه نتيجة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج في موطنه الأصلي أو في الحرم المكي.

وأكدت الفتوى أن هذا الجواز يمتد ليشمل إخراجها في زمن الحج أو في أي وقت آخر طوال العام دون تقيد بزمان محدد.

وأشارت الدار إلى أن هذا الرأي الفقهي يستند إلى ما ذهب إليه السادة المالكية الذين أجازوا ذبح فدية الأذى أو ترك الواجب في أي مكان وزمان.

وذكرت الدار أن الأصل في هذه الفدية هو جبر النقص الذي قد يطرأ على العبادة مع مراعاة مصلحة الفقراء والمساكين في أي مكان.

وشددت دار الإفتاء على أن التيسير في مكان النحر لا ينفي وجوب إخراجها لمستحقيها من الفقراء لضمان قبول العمل وصحة المناسك.

وتأتي هذه الفتوى ضمن سلسلة الإرشادات التي تقدمها الدار ل حجاج بيت الله الحرام لضمان أداء الفريضة على أكمل وجه ووفق الضوابط الشرعية المعتبرة.

ودعت الدار الحجاج إلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحرص على تمام النسك مع الاستفادة من الرخص الشرعية التي أقرتها المذاهب الفقهية المعتمدة.

هل يجوز رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر

في سياق آخر قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر بعد نصف ليلة النح.ر للقادر وغير القادر على حد سواء.

واستدلت الإفتاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النح.ر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت". أخرجه أبو داود.

قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النح.ر بعد نصف ليلة النح.ر للقادر وغير القادر على حد سواء.

واستدلت الإفتاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النح.ر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت". أخرجه أبو داود.

هل يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له عبر فيسبوك، أنه لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.

وأشار الأزهر للفتوى، إلى أنه يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.

ملابس إحرام المرأة

ووضح الأزهر للفتوى ملابس إحرام المرأة، قائلا "تحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]".

وشدد على أن تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.

هل يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه في الحج؟

وكشف عن أنه يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]

ونوه بأنه لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]

حكم أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض أثناء الحج

وبيّن الأزهر للفتوى أنه يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.

وأوضح أنه إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]

وتابع أنه إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحتاط جيّدًا وتطوف بالبيت.

واختتم بأنه إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه].

ما ثواب من عزم بصدق على أداء الحج ولم يقدر؟

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن ثواب من عزم على أداء الحج أو العمرة ولم يقدر.

وقال الأزهر للفتوى إن النية الصادقة والعزم على الحج متى تيسر من الأعمال التي لها ثواب الحج والعمرة.

واستشهد بما ورد عن سيدنا رسول الله ﷺ إنه قال: «.. إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ». [أخرجه الترمذي]

وبينت ان المعنى: أن العبد بنيته الصادقة يحصل ثواب العبادة التي لم يستطع أداءها.. والحج والعمرة من جملة هذه العبادات.

أعذار تسقط وجوب الحج

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن أعذار فى تسقط وجوب الحج.

وقالت: من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: القدرة على تحمُّل أعباء السفر ومشقَّاته، فلا حرج عليك أيها المسلم إذا ألمَّ بك عذر أو مانع جسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع، ولك أجر النية الصادقة.

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟

قال الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الطواف حول الكعبة المشرفة يحمل دلالات روحية وفلسفية عميقة، تتجاوز كونه حركة عبادية إلى كونه رمزًا للتجدد والبدء من جديد مع الله تعالى.

وبين خلال تصريح له، أن الطواف يتم عكس اتجاه عقارب الساعة، وكأن الإنسان يعيد ترتيب داخله ويبدأ صفحة جديدة، منوها أن بعض المتأملين في الفلسفة الإسلامية يرون في ذلك معنى رمزيًا لمحو ما مضى من أخطاء وذنوب، والعودة إلى “نقطة الصفر” الروحية في حياة الإنسان.

وأشار الى أن الطواف لو أُدِّي في الاتجاه المعاكس لكان فيه مشقة وعدم انسجام مع حركة الجسد، بينما في اتجاهه الحالي يأتي في منتهى السهولة والانسيابية، وهو ما يعكس حكمة إلهية في انسجام العبادة مع فطرة الإنسان.

ولفت الى أن هذا المعنى يتعزز عند استحضار أن الحاج يترك دنياه خلفه، فيطوف حول بيت الله وكأنه يعلن بداية جديدة خالصة لله، لا مكان فيها لأثقال الماضي أو تعلقات النفس.

وأشار إلى ان بعض المعاني الواردة في فضل الحج والعمرة تشير إلى عظيم الأجر لمن خرج قاصدًا بيت الله الحرام بنية صادقة، مؤكدًا أن الأصل في هذه الرحلة هو الإخلاص والتجرد من شواغل الدنيا والناس.

مشددا على أن من أعظم دروس الحج أن الإنسان لا يعتمد على نفسه، بل يتجرد من حوله وقوته، ويستحضر دائمًا قوله تعالى: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، لأن التوفيق كله من عند الله وحده.