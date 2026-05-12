الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع قطن غرب طهطا وإصابة شخصين

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ضخم اندلع داخل أحد مصانع القطن بالمنطقة الصناعية غرب مدينة طهطا، في محاولة لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والتنفيذي.

ماذا حدث؟

وكان اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للقطن بدائرة المركز، لتتحرك على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

كما انتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى موقع الحريق لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على جهود فرق الإطفاء أثناء التعامل مع النيران التي اشتعلت في كميات كبيرة من القطن داخل المصنع.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة غطت محيط المنطقة الصناعية، فيما واصلت قوات الحماية المدنية عمليات الإخماد والتبريد للسيطرة الكاملة على النيران.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان أثناء المشاركة في أعمال الإطفاء، وهما محمد.ع.ا، 43 عامًا، وعبدالحليم.ع.ح، 47 عامًا، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهما ونقلهما لتلقي الرعاية الطبية.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، إلى جانب حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.