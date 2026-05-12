قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
الرئيس السيسى: مصر نفذت تدابير استباقية لامتصاص صدمات التحديات العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجر ترقص فرحا بسقوط أوربان.. وزير الصحة الجديد يخطف الأضواء برقصة أشعلت الشارع| شاهد

وزير الصحة المجري
وزير الصحة المجري
محمود عبد القادر

في مشهد غير مسبوق، تحول محيط البرلمان المجري إلى ساحة احتفال ضخمة بعد تنصيب بيتر ماغيار رئيساً جديداً للوزراء، إيذاناً بانتهاء حقبة فيكتور أوربان التي استمرت 16 عاماً وهيمنت على الحياة السياسية في البلاد.

واحتشد الآلاف أمام البرلمان للترحيب بالحكومة الجديدة التي جاءت بعد فوز كاسح لحزب “تيزا”، الذي حصد 141 مقعداً من أصل 199 في البرلمان، في واحدة من أكبر التحولات السياسية بتاريخ المجر الحديث.

لكن الحدث لم يكن سياسياً فقط، بل حمل طابعاً احتفالياً ورمزياً واسعاً؛ إذ شهد إعادة رفع علم الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان، وعزف النشيد الأوروبي “أود تو جوي”، في رسالة واضحة عن بداية مرحلة مختلفة للبلاد.

ورغم أهمية هذه التحولات، فإن الشخصية التي خطفت الأنظار كانت وزير الصحة المجري زولت هيجيدوس، جراح العظام المعروف دولياً، والذي تحول إلى ظاهرة شعبية بعد رقصة عفوية أداها ليلة فوز الحزب في الانتخابات، وانتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل.

https://www.youtube.com/shorts/GYDBVrLuEpY

وقبيل حفل التنصيب، تلقى هيجيدوس عشرات الرسائل من مواطنين يسألونه ما إذا كان سيكرر رقصته الشهيرة خلال الاحتفالات، لكنه أكد في البداية أن ما حدث كان مجرد لحظة عاطفية لن تتكرر.

إلا أن الأجواء الجماهيرية الحماسية والموسيقى الصاخبة أمام البرلمان دفعته للاستسلام مجدداً للحظة، ليعود إلى الرقص وسط تصفيق وهتافات عشرات الآلاف، في مشهد أعاد إشعال مواقع التواصل الاجتماعي داخل المجر وخارجها.

وقال هيجيدوس لاحقاً إنه لا يزال يعيش حالة من الدهشة بسبب حجم التفاعل الشعبي معه، مضيفاً أن الناس باتوا يتعاملون معه “كنجم روك”، على حد وصفه.

ورغم الأجواء الاحتفالية، شدد الوزير المرتقب على أن مهمته الأساسية ستكون إصلاح نظام الرعاية الصحية المتدهور في البلاد، مشيراً إلى أنه يريد استثمار شعبيته في نشر الوعي بالصحة النفسية وأهمية النشاط البدني والرقص والتواصل الاجتماعي.

وأضاف: “على الناس أن يخرجوا ويرقصوا ويعيشوا اللحظة، بدلاً من الانشغال الدائم بالهواتف والشاشات”.

واعتبر هيجيدوس أن موجة الفرح التي تعيشها المجر اليوم تعكس شعوراً عاماً بالتحرر بعد سنوات من الخطاب السياسي المتوتر، لافتاً إلى اختفاء الملصقات الدعائية التي كانت تملأ الشوارع وتحذر من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، واصفاً ذلك بأنه “نسمة هواء جديدة” للمجتمع المجري.

فيكتور أوربان المجر البرلمان المجري حزب “تيزا” وزير الصحة المجري زولت هيجيدوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

الجونة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجونة وكهرباء الإسماعيلية

فاركو

مجموعة الهبوط.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فاركو ومودرن سبورت

النصر السعودي

تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال في قمة الدوري السعودي

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد