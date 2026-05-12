وزارة الدفاع الإيرانية: أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، أن أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية:" إيران أثبتت قدرتها على الدفاع عن شعبها في كل من الدبلوماسية والميدان".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية:" إذا لم توافق الولايات المتحدة على مطالبنا فعليها أن تتوقع تكرار هزائمها في الميدان العسكري".

وفي وقت سابق، أكد وزير الحرب الأمريكي بت هيجيسيث، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران “لا يزال سارياً”، مشيراً إلى أن طهران أبدت رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات، لأنها “تدرك أن الولايات المتحدة تحقق تقدماً وتفرض تفوقها في المواجهة الحالية”، بحسب تعبيره، في تصريحات تعكس استمرار حالة التوتر الحذر بين الجانبين رغم الجهود الدبلوماسية الجارية لاحتواء التصعيد.

وأوضح هيجسيث، خلال تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية تواصل مراقبة التحركات الإيرانية عن كثب، مؤكداً أن واشنطن لا تزال ملتزمة بمسار الردع إلى جانب المسار السياسي، وأن أي خرق للاتفاق أو تهديد للمصالح الأمريكية سيقابل برد “حاسم وفوري”.