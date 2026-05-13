الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 في السوق السعودي

سيارات جديدة 2026 في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جي هيكتور، و هافال H6 GT، و جيتور T1، و تانك 500 ، و إكسيد RX .

ام جي هيكتور موديل 2026

تحصل سيارة ام جي هيكتور موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 141 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جي هيكتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 53 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام جي هيكتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 86 ألف ريال سعودي .

هافال H6 GT موديل 2026

تستمد سيارة هافال H6 GT موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 325 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتوافر سيارة هافال H6 GT موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 122 ألف ريال سعودي .

جيتور T1 موديل 2026

قوة سيارة جيتور T1 موديل 2026 تصل إلي 251 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 70 لتر .

الفئة الأولي من سيارة جيتور T1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 99 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيتور T1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 108 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور T1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 119 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة جيتور T1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 124 ألف ريال سعودي .

تانك 500 موديل 2026

عزم دوران سيارة تانك 500 موديل 2026 يصل إلي 500 نيوتن/متر، وبها قوة 348 حصان، وبها محرك سعة 3000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تانك 500 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 182 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تانك 500 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 217 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تانك 500 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 221 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تانك 500 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 227 ألف ريال سعودي .

إكسيد RX موديل 2026

زودت سيارة إكسيد RX موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 605 حصان، وبها عزم دوران 915 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة إكسيد RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 140 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إكسيد RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة إكسيد RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة إكسيد RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف ريال سعودي .

