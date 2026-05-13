من الأقصر إلى أمريكا.. مستشفى علاج السرطان تحصد جائزة عالمية

أعلن المركز الإعلامي لـ مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر عن تحقيق إنجاز دولي جديد يرسخ مكانة المنظومة الصحية المصرية على الساحة العالمية بعد فوز الباحث ومدير إدارة السلامة والبيئة بالمستشفى محمود عبد الستار أمين بجائزة ومنحة “Stephanie Davis Award” الدولية لعام .

وأكد الدكتور هاني حسين المدير التنفيذى لمستشفيات شفاء الاورمان أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل الذي استمر على مدار ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 مشيراً إلى أن المشروع نجح في تحقيق نتائج غير مسبوقة في مجال الاستدامة البيئية داخل القطاع الصحي.

وأوضح أن المشروع تمكن من تقليل حجم النفايات الطبية الخطرة بنسبة وصلت إلى 88%، إلى جانب خفض البصمة الكربونية للمستشفى بشكل كبير، حيث ساهم في تقليل نحو 850 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة وذلك من خلال تحويل مسار النفايات الطبية من الحرق التقليدي الملوث إلى تطبيقات الاقتصاد الدائري وإنتاج الوقود البديل (SRF)

وأضاف أن المشروع لم يحقق فقط أثراً بيئياً إيجابياً، بل ساهم أيضاً في تحويل النفايات الطبية من عبء بيئي ومالي إلى مورد اقتصادي ذي قيمة، عبر تطوير آليات مبتكرة لإعادة التدوير والمعالجة المستدامة، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية الخضراء.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة شفاء الأورمان، أن هذا التتويج الدولي يأتي تتويجاً لاستراتيجية المؤسسة في التحول نحو نموذج المستشفيات الخضراء مشيراً إلى أن فوز أحد أبناء المستشفى بهذه الجائزة العالمية وسط منافسة دولية واسعة، يعد شهادة ثقة في كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على تقديم نماذج ناجحة تُحتذى بها عالمياً

وأشار إلى أن تجربة “شفاء الأورمان” في الأقصر أصبحت نموذجاً ملهماً في المحافل الدولية بمجال الاستدامة الصحية، موجهاً الشكر إلى منظمتي Practice Greenhealth وHealth Care Without Harm على هذا التقدير الذي يعزز من فرص التعاون والشراكات الدولية، ويدعم رؤية المستشفى في تقديم رعاية طبية مستدامة تحافظ على صحة الإنسان والبيئة في آنٍ واحد

كما أوضح البيان أن إدارة المؤتمر الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وجهت دعوة رسمية ومنحة كاملة للباحث محمود عبد الستار أمين، لحضور فعاليات مؤتمر “CleanMed” بمدينة سانت لويس الأمريكية وعرض نتائج المشروع الفائز أمام نخبة من قادة الاستدامة الصحية بالعالم، إلا أن بعض الإجراءات الإدارية واللوجستية حالت دون حضوره الفعلي، ليتم تمثيل المستشفى والمشاركة الفنية بشكل افتراضي عبر منصات المؤتمر الدولية

وأكدت إدارة المستشفى أنه سيتم تخليد هذا الإنجاز بوضع الشهادة الرسمية الموقعة من كبار قادة الاستدامة الصحية بالعالم داخل مقر المستشفى بالأقصر، لتكون شاهداً على التزام “شفاء الأورمان” بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والرعاية الصحية الآمنة

يُذكر أن جائزة “ستيفاني ديفيس” لتقليل النفايات ومنع التلوث تُعد واحدة من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في الاستدامة الصحية، ويتم منحها سنوياً لعدد محدود من المتخصصين والباحثين حول العالم بالتزامن مع مؤتمر “CleanMed” الدولي، بهدف دعم الابتكارات الخاصة بإعادة التدوير وتقليل النفايات وتحويل المؤسسات الصحية إلى منشآت صديقة للبيئة ومستدامة.