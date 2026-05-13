محافظات

تربية المنصورة تنظّم المعرض السنوي الثاني لمشروعات الكابستون ببرنامج STEM

همت الحسينى

نظّمت كلية التربية بجامعة المنصورة فعاليات المعرض السنوي الثاني لمشروعات الكابستون لطلاب برنامج البكالوريوس في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور علي عبد ربه، عميد كلية التربية، والدكتور إبراهيم السيد إسماعيل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،

وإشراف الدكتورة سماح الرفاعي، المدير التنفيذي لبرنامج STEM.

وشهدت فعاليات المعرض حضور الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد حسن منصور، وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محسن زهران، وكيل كلية العلوم لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رضا دياب، أستاذ هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة، والدكتور محمد المنصان، مدير مركز كريتيفا بجامعة المنصورة، والدكتورة فاطمة سمارة، منسق برامج STEM بكلية التربية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وضم المعرض مجموعة من مشروعات الكابستون التي نفذها طلاب البرنامج، حيث تنوعت بين تطبيقات تكنولوجية ونماذج هندسية وأفكار بحثية تناولت عددًا من التحديات الواقعية، بما يعكس قدرة الطلاب على توظيف الجانب الأكاديمي في إعداد مشروعات عملية قابلة للتطوير والتطبيق.

وأظهرت المشروعات مستوى متميزًا من مهارات البحث العلمي والتفكير التحليلي والعمل الجماعي، إلى جانب قدرة الطلاب على الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يتوافق مع طبيعة الدراسة ببرامج STEM الحديثة، التي تعتمد على التكامل بين التخصصات العلمية المختلفة وتطبيقاتها في معالجة المشكلات الواقعيه

كما أظهرت الأعمال المعروضة اهتمام البرنامج بتنمية مهارات الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وإعداد طلاب قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.

ويُعد برنامج البكالوريوس في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بكلية التربية بجامعة المنصورة من البرامج الأكاديمية النوعية الحديثة التي تستهدف إعداد معلمين وباحثين قادرين على توظيف التكامل بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة في العملية التعليمية، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

ويعتمد البرنامج على التعلم القائم على المشروعات والبحث العلمي والتطبيقات العملية، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع والعمل الجماعي.

