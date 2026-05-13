افتتاح محطة رفع تفتيش السرو الرئيسية بدمياط

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، محطة رفع تفتيش السرو الرئيسية تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي ،وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

واستمع محافظ دمياط لشرح تفصيلي لما تشمله المحطة التى تأتى ضمن برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي فى المناطق الريفية الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي، حيث تضم 3 طلمبات غاطسة بقدرة 34 لترًا/ثانية، وتخدم منطقة تفتيش السرو.

محطة تفتيش السرو

كما تستقبل تصرفات محطتين فرعيتين هما تفتيش السرو الفرعية وعزبة 12 ، إلى جانب تنفيذ شبكة انحدار بطول 16 كم وخط طرد بطول 5.9 كم .

أهميه المشروع

وأشار الدكتور حسام الدين فوزي أن هذا المشروع يأتي تلبية لاحتياجات الأهالي بقرية "تفتيش السرو" والمناطق التابعة لها وتمثل إضافة مهمة لدعم منظومة الصرف الصحي بالمنطقة ، حيث من المقرر أن تخدم المحطة حوالي 12,000 نسمة .