قيادي بحزب العمال البريطاني: استقالات وزراء "ستارمر" لا تؤثر على استقرار الحكومة

علق عمر إسماعيل، القيادي بحزب العمال البريطاني، على استقالة 4 وزراء من حكومة كير ستارمر، قائلا إنه لابد من التوضيح أن الذين استقالوا هم وزراء دولة، أي بدرجة وزير، لكنهم لا يؤثرون بشكل مباشر على تشكيل مجلس الوزراء البريطاني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه خرج اليوم وزير الخارجية ديفيد لامي بتصريحات للصحافة، أكد فيها دعمه لاستمرار رئيس الوزراء كير ستارمر في منصبه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد منافس واضح أو مرشح يستطيع جمع العدد المطلوب من النواب، وهو 81 عضوًا من أعضاء البرلمان.

أوضح أنه من الملاحظ أيضًا أن الاتجاهات المختلفة داخل الحزب ليست لديها رؤية موحدة، ولا مرشح موحد، وهذه تُعد نقطة ضعف بالنسبة للتيارات المعارضة داخل الحزب، وفي المقابل تُعتبر نقطة قوة، في رأيي وربما في رأي ستارمر نفسه، لأنه طالما لا يوجد اتفاق داخل الحزب أو بين ممثلي حزب العمال البريطاني في البرلمان على مرشح بديل، فإنه ما يزال في موقع آمن نسبيًا.