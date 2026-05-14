بعد حجب 70 موقعًا للمراهنات.. اتصالات النواب: تعديلات جديدة بقانون تقنية المعلومات وعقوبات تصل لـ7 سنوات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن السلطات المصرية نجحت خلال الأسابيع الماضية في حجب أكثر من 70 موقعًا وتطبيقًا للمراهنات الإلكترونية، مشددًا على أن هذه المنصات تمثل خطرًا كبيرًا على مستخدميها.

ظاهرة المراهنات الإلكترونية

وأكد أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن ظاهرة المراهنات الإلكترونية تختلف عن الألعاب الإلكترونية التقليدية، موضحًا أن انتشارها أصبح أكبر داخل القرى مقارنة بالمدن، لافتًا إلى أن بعض المقاهي تشهد ممارسات جماعية لهذا النوع من المراهنات.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن عمليات حجب مواقع وتطبيقات المراهنات تتم بالتنسيق بين البرلمان والجهات التنفيذية المختصة، وفي مقدمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام.

منصات المراهنات الإلكترونية

وأضاف أحمد بدوي أن مصر تُعد من الأسواق الكبرى المستهدفة من جانب منصات المراهنات الإلكترونية، وهو ما يدفع الدولة إلى مواصلة التحركات لمواجهة هذه التطبيقات والحد من انتشارها.

قانون تقنية المعلومات

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد تعديلات قانون تقنية المعلومات الصادر عام 2018، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، موضحًا أن التعديلات الجديدة تتضمن مواد مخصصة للتصدي لتطبيقات المراهنات الإلكترونية.

وأكد أن التعديلات المرتقبة تشمل عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، إلى جانب غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه بحق المتورطين في إدارة أو الترويج لتلك التطبيقات.