قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ساعة التكييف بـ 4 جنيه.. احترس من حر الصيف وأسعار العداد الكودي
كوريا الجنوبية تتهم إيران بالهجوم على سفينة تابعة لها وتستبعد تورط جهة أخرى
الرئيس الصيني: علاقتنا مع أمريكا يجب أن تكون مبنية على الشراكة
استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر
انطلاق أعمال القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين
ترامب: علاقتنا مع الصين ستكون الأفضل على الإطلاق
مدحت شلبي: كامويش لو شارك مع الأهلي لقطاته ستُعرض في نايل كوميدي
ترامب يعلن استقالة مسئول جديد.. هل أطاحت السجائر برئيس إدارة الدواء الأمريكية؟
أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية
هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟.. دار الإفتاء تجيب
لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد حجب 70 موقعًا للمراهنات.. اتصالات النواب: تعديلات جديدة بقانون تقنية المعلومات وعقوبات تصل لـ7 سنوات

أحمد بدوي
أحمد بدوي
محمد البدوي

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن السلطات المصرية نجحت خلال الأسابيع الماضية في حجب أكثر من 70 موقعًا وتطبيقًا للمراهنات الإلكترونية، مشددًا على أن هذه المنصات تمثل خطرًا كبيرًا على مستخدميها.

ظاهرة المراهنات الإلكترونية

وأكد أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن ظاهرة المراهنات الإلكترونية تختلف عن الألعاب الإلكترونية التقليدية، موضحًا أن انتشارها أصبح أكبر داخل القرى مقارنة بالمدن، لافتًا إلى أن بعض المقاهي تشهد ممارسات جماعية لهذا النوع من المراهنات.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن عمليات حجب مواقع وتطبيقات المراهنات تتم بالتنسيق بين البرلمان والجهات التنفيذية المختصة، وفي مقدمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام.

منصات المراهنات الإلكترونية

وأضاف أحمد بدوي أن مصر تُعد من الأسواق الكبرى المستهدفة من جانب منصات المراهنات الإلكترونية، وهو ما يدفع الدولة إلى مواصلة التحركات لمواجهة هذه التطبيقات والحد من انتشارها.

قانون تقنية المعلومات

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد تعديلات قانون تقنية المعلومات الصادر عام 2018، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، موضحًا أن التعديلات الجديدة تتضمن مواد مخصصة للتصدي لتطبيقات المراهنات الإلكترونية.

وأكد أن التعديلات المرتقبة تشمل عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، إلى جانب غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه بحق المتورطين في إدارة أو الترويج لتلك التطبيقات.

البرلمان مجلس النواب تنظيم الاتصالات تطبيقات المراهنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

إجازة عيد الأضحى2026 للطلاب والموظفين

إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين.. كام يوم رسمي؟

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

أرشيفية

عقب هجوم إيراني.. تسرب وقود من ناقلة إماراتية قبالة ساحل سلطنة عمان

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

ترشيحاتنا

جرجس لاوندي

برلماني: الرئيس السيسي أكد أن أفريقيا تمتلك حقها الكامل في التنمية وصنع القرار

النائب محمد حمزة

نائب أمام تشريعية الشيوخ: حان وقت إنهاء أزمة أراضي أبيس والنهضة

مجلس النواب

نواب البرلمان: الصندوق التكافلي لدعم الأسرة يعزز الحماية الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار

بالصور

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي

بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي
بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي
بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد