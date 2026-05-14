قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن استقالة مسئول جديد.. هل أطاحت السجائر برئيس إدارة الدواء الأمريكية؟
أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية
هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟.. دار الإفتاء تجيب
لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي
نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة
عيد الأضحى 2026.. فضل يوم النحر ولماذا سُمى بيوم الحج الأكبر؟
إصابة هاني سعيد مراقب كرة اليد في حادث مروع عقب مباراة مصر وأيسلندا
مصرع شاب بطعنة نافذة بسبب أولوية المرور في بورسعيد.. والأهالي تُسلم المتهمين
تطور جديد بالحرب الأوكرانية.. دوي انفجارات في كييف جراء هجمات روسية
في واقعة تسميم الكلاب.. إخلاء سبيل سيدة دجلة بالمز بأكتوبر
خوفا من استهدافه بالصين.. ترامب يترك رسالة طوارئ لفانس في البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

توسع صيني جديد في أوروبا.. "بي واي دي" تدرس الاستحواذ على مصانع سيارات بإيطاليا وفرنسا

بي واي دي
بي واي دي
كريم عاطف

تسعى شركة BYD الصينية، أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، إلى تعزيز وجودها الصناعي داخل أوروبا عبر دراسة الاستحواذ على مصانع سيارات تعاني من ضعف التشغيل، في خطوة تعكس تصاعد النفوذ الصيني داخل سوق السيارات الأوروبية.

وكشفت ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، أن "بي واي دي" تجري بالفعل محادثات مع Stellantis وعدد من شركات السيارات الأوروبية الأخرى بشأن شراء مصانع غير مستغلة بالكامل، خاصة في دول مثل Italy وFrance.

وقالت لي، خلال مشاركتها في مؤتمر "مستقبل السيارات" الذي تنظمه صحيفة فايننشال تايمز في London، إن الشركة تبحث عن أي فرص متاحة داخل أوروبا للاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأوروبية، مؤكدة أن المفاوضات لا تقتصر على "ستيلانتس" فقط.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان "ستيلانتس" مؤخرا توسيع تعاونها مع شركة Leapmotor الصينية، من خلال تخصيص مصنعين تابعين لعلامتي "فيات" و"بيجو" في Spain لإنتاج سيارات كهربائية لصالح الشركة الصينية.

وأوضحت ستيلا لي أن "بي واي دي" تفضل امتلاك وتشغيل المصانع بصورة مباشرة بدلا من الدخول في شراكات أو مشروعات مشتركة، مشيرة إلى أن الشركة قامت بزيارة عدد كبير من المصانع الأوروبية خلال الفترة الماضية لدراسة الفرص المتاحة.

وأضافت أن إيطاليا تعد من أبرز الدول المرشحة لإتمام مثل هذه الصفقات، بينما تبدو فرنسا خيار جذاب أيضا على المدى الطويل، خاصة في ظل انخفاض أسعار الكهرباء بها مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وفي سياق متصل، كشفت لي أن "بي واي دي" تدرس كذلك إمكانية الاستحواذ على علامات سيارات أوروبية تقليدية تواجه تحديات بالسوق، لافتة إلى أن علامة Maserati الإيطالية تعد من الأسماء التي تثير اهتمام الشركة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة دون اتخاذ خطوات رسمية حتى الآن.

وتواصل "بي واي دي" تسريع توسعها الخارجي بالتزامن مع اشتداد المنافسة وحروب الأسعار داخل السوق الصينية، مستفيدة من تنامي الطلب الأوروبي على السيارات الكهربائية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود عالميا على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما تعمل الشركة على دعم حضور علامتها الفاخرة Denza داخل أوروبا، ضمن خطة توسع تستهدف عددا من الأسواق الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

شركة BYD الصينية byd سيارات الكهربائية أوروبا مصانع سيارات السيارات الأوروبية السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

جدل واسع في دجلة بالمز بعد اتهامات باستخدام مواد سامة ضد الكلاب وفتح بلاغ رسمي بالواقعة

بعد واقعة دجلة بالمز.. كواليس لم تكشفها الكاميرا عن حادث تسميم الكلاب

إمام عاشور

الأهلي يتحرك رسميًا .. تطورات جديدة في أزمة إمام عاشور و«آدم وطني»

إجازة عيد الأضحى2026 للطلاب والموظفين

إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين.. كام يوم رسمي؟

موعد وقفة عرفات 2026

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

البحر الأحمر وهيئة تنمية الصعيد تفتتحان بوابة الاستثمار الإنتاجي والزراعات الاستراتيجية

بورسعيد تواصل الانضباط قبل عيد الأضحى

بورسعيد تواصل تحركات البناء والتطوير وتفرض الانضباط استعداداً لعيد الأضحى

لبحث سبل التعاون المشترك محافظ بورسعيد يستقبل وفد هيئة تعاونيات البناء والإسكان

لبحث سبل التعاون.. محافظ بورسعيد يستقبل وفد هيئة تعاونيات البناء والإسكان

بالصور

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي

بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي
بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي
بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

ياسمين صبرى بإطلالة أنثوية خلال وصولها مهرجان كان السينمائي

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد