قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان
نور وصرخة مؤجلة على "النهار" في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة
حقيقة صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير عاجل..التعرض المفرط لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة فقط يزيد من خطر الإصابة بمرض خطير

التعرض المفرط لأشعة الشمس
التعرض المفرط لأشعة الشمس
هاجر هانئ

مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الأنشطة الخارجية، يحثّ خبراء الصحة الأشخاص على إيلاء المزيد من الاهتمام لحماية أنفسهم من أشعة الشمس خلال شهر التوعية بسرطان الجلد. ووفقًا لكاتيمي مالون، الأستاذة المساعدة في جامعة كليمسون، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة قد يتراكم دون أن يشعر به الجسم على مدار العمر، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد، والشيخوخة المبكرة، وتلف الجلد على المدى الطويل.

تقول مالون، المتخصصة في التوعية الصحية العامة والسلامة من الشمس والممارسات الصحية الوقائية، إن الكثيرين يقللون من شأن الضرر المبكر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. وأوضحت مالون قائلة: "إن التعرض لأشعة الشمس يتراكم على مدار العمر، ويبدأ تأثيره من أول تعرض"، مضيفة أن حتى الرضع يبدأون في تراكم الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية منذ لحظة تعرضهم لأشعة الشمس.

لماذا يُعدّ التعرّض للأشعة فوق البنفسجية أمراً مهماً؟


تشمل الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس أشعة UV-A وUV-B، وكلاهما يُمكن أن يُلحق الضرر بالجلد. وأوضح مالون أن التعرض المتكرر لحروق الشمس والتعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية يُمكن أن يُتلف خلايا الجلد والحمض النووي بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بأنواع خطيرة من السرطان، مثل سرطان الجلد الميلانيني وغير الميلانيني. وأضاف: "إن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وخاصةً مع ارتفاع نسبة الأشعة فوق البنفسجية، لأكثر من 20 إلى 30 دقيقة التي يحتاجها معظمنا بانتظام، يُمكن أن يزيد من خطر ظهور التجاعيد وتغير لون الجلد، كما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني وغير الميلانيني".

قد تشكل ساعات ذروة الأشعة فوق البنفسجية خطراً.
بحسب مالون، ينبغي على الأشخاص توخي الحذر الشديد خلال ساعات ذروة الأشعة فوق البنفسجية. فبينما توصي العديد من الإرشادات بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة العاشرة صباحًا والثالثة مساءً، تنصح مالون بتمديد فترة الحذر من التاسعة صباحًا إلى الرابعة مساءً، حيث تكون مستويات الأشعة فوق البنفسجية في ذروتها. وتقول: "التوصية هي محاولة تجنب شمس الظهيرة. وعادةً ما ألاحظ أن هذه الفترة، من العاشرة صباحًا إلى الثالثة مساءً تقريبًا، تمتد من التاسعة صباحًا إلى الرابعة مساءً، بغض النظر عن المنطقة الزمنية، لأن أشعة الشمس تكون في ذروتها خلال منتصف الصباح، وأواخر الصباح، وطوال فترة ما بعد الظهر وحتى أواخرها".

توفر تطبيقات الطقس وخدمات الأرصاد الجوية في كثير من الأحيان مؤشر الأشعة فوق البنفسجية اليومي، والذي يقول الخبراء إنه يمكن أن يساعد الناس على التخطيط لأنشطة خارجية أكثر أمانًا.

لماذا تُعدّ مدة 20 إلى 30 دقيقة فقط مهمة؟


قد يساعد التعرض المعتدل لأشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المطول لها دون حماية قد يصبح ضارًا بسرعة. يحذر مالون من أن قضاء وقت طويل جدًا تحت أشعة الشمس فوق البنفسجية القوية، يتجاوز التعرض القصير الذي يحتاجه معظم الأشخاص يوميًا، قد يزيد من التجاعيد وشيخوخة الجلد وتغيرات التصبغ، بالإضافة إلى خطر الإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل.

وقالت: "ارتفاع نسبة الأشعة فوق البنفسجية سيزيد من خطر إصابتنا بسرطان الجلد وحروق الشمس واحتمالية تقشير الجلد، وما إلى ذلك".

غالباً ما يكون الخطر غير مرئي في البداية لأن أضرار الأشعة فوق البنفسجية تتراكم تدريجياً على مر السنين.

كيفية حماية بشرتك


يوصي مالون بعدة استراتيجيات بسيطة ولكنها فعالة للوقاية من أشعة الشمس:

استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف بمعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى
أعد وضع واقي الشمس كل ساعتين في الهواء الطلق
ارتداء القبعات والنظارات الشمسية والملابس الواقية
البحث عن الظل خلال ساعات ذروة أشعة الشمس
تجنب أجهزة تسمير البشرة
حافظ على رطوبة جسمك أثناء التعرض للحرارة
تعتبر واقيات الشمس واسعة الطيف مهمة بشكل خاص لأنها تساعد على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية من النوعين A وB.


يُعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً
يقول الأطباء إن سرطان الجلد لا يزال من أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، ولكن يمكن الوقاية من العديد من الحالات باتباع عادات منتظمة لحماية البشرة من أشعة الشمس. كما يحث الخبراء الأشخاص على مراقبة بشرتهم بحثًا عن علامات تحذيرية مثل:

الشامات الجديدة أو المتغيرة
أماكن غير عادية
تقرحات مستمرة
آفات جلدية نازفة أو مثيرة للحكة
يمكن للكشف المبكر أن يحسن نتائج العلاج بشكل كبير.

الشمس أشعة الشمس الشيخوخة المبكرة الأشعة فوق البنفسجية حروق الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

بوسي تثير الجدل

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد