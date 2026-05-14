بدء التشغيل التجريبي للمجزر النصف آلي بمركز الخارجة في الوادي الجديد

افتتح رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ياسر كمال الدين محمد، أعمال التشغيل التجريبي للمجزر النصف آلي بالمدينة، والذي يأتي تفيداً لخطة الدولة الشاملة لتطوير المجازر وتوفير لحوم آمنة ومطابقة للمواصفات الصحية للمواطنين.

وتفقد رئيس المركز أقسام المجزر المختلفة للوقوف على آليات العمل ومراحل التشغيل الحديثة، اليوم الخميس، مؤكداً أن المشروع يعد نقلة نوعية تدعم منظومة الصحة العامة في المحافظة. كما وجّه بضرورة الالتزام الصارم بالاشتراطات الوقائية والصحية، مع تكثيف الصيانة الدورية للمعدات لضمان استدامة الكفاءة التشغيلية للمرفق.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة الدكتور عصام محمد كومي أن المجزر مجهز بأحدث المعدات لضمان إتمام عملية الذبح والكشف الطبي على الذبائح بدقة فائقة تحت إشراف بيطري كامل، بما يضمن وصول منتج صحي ومطابق للمواصفات الفنية للجمهور.

​ وأوضح كومى أن تشغيل هذا المجزر يأتى ضمن توجهات الدولة لتطوير البنية التحتية للمحافظات، وتوفير بدائل حضارية للمجازر القديمة، مما يساهم في الحد من الذبح خارج المجازر، ويضمن الرقابة الصارمة على اللحوم المتداولة في الأسواق بمركز الخارجة.