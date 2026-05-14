ملوك الليجا.. قائمة أكثر المدربين تتويجا بالدوري الإسباني عبر التاريخ

يعد لقب الدوري الإسباني واحدا من أصعب البطولات المحلية في عالم كرة القدم نظرا لقوة المنافسة التاريخية بين عمالقة الليجا وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة وهو ما جعل تحقيق اللقب مرارا إنجازا استثنائيا للمدربين عبر العصور.

وعلى مدار تاريخ البطولة، نجح عدد من المدربين في كتابة أسمائهم بأحرف من ذهب بعدما قادوا فرقهم لمنصات التتويج أكثر من مرة، بينما يظل الأسطورة ميجيل مونوز متربعا على عرش المدربين الأكثر تتويجا بلقب الليجا.

ميجيل مونوز.. الملك التاريخي لمدربي الليجا

قاد ريال مدريد المدرب الأسطوري ميجيل مونوز لتحقيق واحدة من أعظم الفترات في تاريخ النادي الملكي، بعدما حصد لقب الدوري الإسباني 9 مرات من بينها 5 ألقاب متتالية كأول مدرب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الليجا.

ولم تتوقف إنجازات مونوز عند السيطرة المحلية بل نجح أيضا في قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين إلى جانب الفوز بكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

ويحسب لمونوز أنه أعاد بناء ريال مدريد بعد اعتزال عدد من أساطير الفريق، لينجح في الحفاظ على مكانة النادي بين كبار أوروبا دون أن يغيب طويلا عن منصات التتويج.

وفي 14 يناير عام 1974، تقدم ميجيل مونوز بطلب إلى رئيس النادي التاريخي سانتياجو برنابيو لإعفائه من تدريب الفريق، وبعد مشاورات بين الطرفين وافق برنابيو على رحيله، لتنتهي واحدة من أعظم الحقب التدريبية في تاريخ ريال مدريد.

صراع برشلونة وريال مدريد على القائمة

ويأتي في المركز الثاني كل من إنريكي فيرنانديز وهيلينيو هيريرا ويوهان كرويف برصيد 4 ألقاب لكل منهم.

ونجح إنريكي فيرنانديز في حصد اللقب مع برشلونة وريال مدريد بينما تألق هيلينيو هيريرا مع برشلونة وأتلتيكو مدريد في حين ارتبط اسم يوهان كرويف بالثورة الكروية التي قادها داخل برشلونة خلال التسعينيات.

جوارديولا بين أساطير التدريب في الليجا

كما يتواجد بيب جوارديولا ضمن قائمة المدربين الأكثر تتويجا بالدوري الإسباني بعدما قاد برشلونة لحصد اللقب 3 مرات خلال الحقبة الذهبية التي شهدت تقديم واحدة من أعظم المدارس الكروية في تاريخ اللعبة.

ويعد جوارديولا أحد أبرز المدربين الذين تركوا بصمة فنية كبيرة في الليجا، بعدما أعاد تعريف أسلوب اللعب الهجومي والاستحواذ مع الفريق الكتالوني.

قائمة أكثر المدربين تتويجا بالدوري الإسباني

1- ميجيل مونوز — 9 ألقاب

2- إنريكي فيرنانديز — 4 ألقاب

3- هيلينيو هيريرا — 4 ألقاب

4- يوهان كرويف — 4 ألقاب

5- فرديناند داوتشيك — 3 ألقاب

6- لويس مولوني — 3 ألقاب

7- ليو بينهاكر — 3 ألقاب

8- بيب جوارديولا — 3 ألقاب