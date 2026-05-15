الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لجنة الإعلام بالأعلى للثقافة تعقد اجتماعها لمناقشة تطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز الوعي المجتمعي

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي
أ ش أ

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة اجتماعها اليوم برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقرر اللجنة، وبحضور السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونائب رئيس اللجنة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ونائب رئيس اللجنة.

وبمشاركة أعضاء اللجنة: أحمد كمال – رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور أسامة السعيد – رئيس تحرير جريدة الأخبار، والدكتور أشرف جلال – أستاذ الإعلام بجامعة السويس، وأمل مبدي – رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وسمير عمر – رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة سوزان القليني – نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عصام الأمير – وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأميمة شكري – رئيس قطاع الإذاعة بالشركة المتحدة ورئيس راديو مصر، ومحمود التميمي – إعلامي وخبير تطوير المحتوى، ومحمود المملوك – رئيس موقع القاهرة 24، الكاتب الصحفي محمد مصلوح – متخصص في الإعلام الرقمي، وهبة محمد علي – الصحفيه بروزاليوسف.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطوير الخطاب الإعلامي، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي، ومواكبة التطورات الرقمية، إلى جانب دعم المحتوى الهادف وتعزيز التواصل مع مختلف فئات الجمهور، خاصة الشباب.

الاستفادة من أدوات الإعلام الحديث ومنصات التواصل الاجتماعي

كما ناقشت اللجنة أهمية الاستفادة من أدوات الإعلام الحديث ومنصات التواصل الاجتماعي، والعمل على تطوير المحتوى بما يتناسب مع اهتمامات الجمهور، مع التأكيد على أهمية مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وإبراز الصورة الحضارية والثقافية للدولة المصرية.

واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على إقامة مائدة مستديرة بعنوان “الخطاب الديني في الإعلام” بحضور الأستاذ الدكتور/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على أن يدير الندوة الإعلامي الأستاذ/ سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما قررت اللجنة تنظيم ندوة موسعة تضم عددًا من أشهر المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون مع الأجيال الجديدة من صناع التأثير الرقمي، والاستفادة من دورهم في نشر الوعي والمحتوى الهادف.

واتفقت اللجنة أيضًا على إعداد استبيان ميداني لرصد وتحليل طبيعة المواد الإعلامية التي يفضل الجمهور متابعتها، وذلك بهدف تطوير المحتوى الإعلامي وفقًا لاحتياجات واهتمامات الجمهور المختلفة.

وفي إطار دعم وتأهيل الكوادر الإعلامية، أوصت اللجنة بتنظيم ورش عمل متخصصة للعاملين في مجالات الإعلام الدولي، بما يسهم في تطوير الأداء المهني وتعزيز أدوات التواصل الإعلامي الخارجي بصورة احترافية.

كما قررت اللجنة عقد اجتماع مشترك مع لجنتي السينما والشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، لبحث سبل التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة، خاصة ما يتعلق بتطوير المحتوى الموجه للشباب وتعزيز دور القوى الناعمة المصرية.

واتفقت اللجنة كذلك على تنظيم ندوة موسعة حول الدراما التلفزيونية وصُنّاعها، لمناقشة دور الدراما في تشكيل الوعي المجتمعي، وتأثيرها في دعم القيم الثقافية والوطنية، بمشاركة نخبة من الكُتّاب والمخرجين والمنتجين وصناع الدراما.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات المقترحة خلال المرحلة المقبلة.

السيطرة على حريق
طريقة عمل حلوى الدلوعة
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
إطلالة فرح شعبان في تركيا
