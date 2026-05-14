صندوق النقد يرحب بالحوار الأمريكي الصيني: خفض التوتر يفيد العالم

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بالحوار الإيجابي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكداً أن خفض التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق ينظر بإيجابية إلى النتائج الأولية للقمة التي جمعت ترامب وشي، مشددة على أهمية التواصل رفيع المستوى بين البلدين.

وأضافت كوزاك: "نرحب بالتأكيد بوجود حوار بنّاء بين البلدين. أي خطوة من شأنها المساعدة في خفض التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين ستكون مفيدة لهذين الاقتصادين الكبيرين، وبالطبع للاقتصاد العالمي أيضاً".

وأشارت المتحدثة باسم الصندوق إلى أن استمرار التواصل بين أكبر اقتصادين في العالم على أعلى المستويات يظل عاملاً مهماً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.