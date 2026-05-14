بعد واقعة التعد.ي داخل مدرسة.. ولية أمر: خرجت عن شعوري بسبب الإهانة



أكدت هبة عبد الحميد، صاحبة واقعة التعدي على تلميذة بإحدى المدارس، أنها لم تكن تنوي الاعتداء على الطالبة داخل المدرسة، موضحة أن هدفها في البداية كان إنهاء الخلاف والصلح بينها وبين ابنتها، خاصة في ظل وجود مشكلة سابقة بين الطالبتين.

وقالت هبة عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صبايا الخير”، عبر فضائية “النهار”، أن إدارة المدرسة استدعت ولي أمر ابنتها بعد تعرضها للاعتداء داخل المدرسة دون أسباب واضحة، على حد قولها، رغم علم المدرسة بأن ابنتها تعاني من مرض بالقلب.

فقدان السيطرة على أعصابي

وأوضحت هبة عبد الحميد أنها توجهت إلى المدرسة لمعرفة تفاصيل الواقعة، لكنها فوجئت – بحسب روايتها – بالطالبة التي اعتدت على ابنتها توجه لها ألفاظًا خارجة والتطاول على والدتها المتوفاة، الأمر الذي دفعها إلى فقدان السيطرة على أعصابها والخروج عن شعورها.