سمير فرج: الصين أصبحت الكابوس الأكبر لأمريكا.. وتمتلك أقوى قوة بحرية في العالم

أكد اللواء سمير فرج، أن الصين باتت تمثل التحدي الأخطر للولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد قوتها الاقتصادية والعسكرية والبحرية بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بكين أصبحت تمتلك أقوى قوة بحرية في العالم.



تصنيف القوى العسكرية

وقال اللواء سمير فرج، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إن تصنيف القوى العسكرية عالميًا في عام 2026 يضع الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، تليها روسيا، ثم الصين في المرتبة الثالثة، موضحًا أن المشهد يختلف تمامًا عند الحديث عن القوة البحرية.



وأضاف الخبير الاستراتيجي: "الصين النهاردة أقوى دولة بحرية في العالم، وبعدها روسيا ثم أمريكا"، لافتًا إلى أن السيطرة على البحار كانت دائمًا مفتاح السيطرة العالمية، مستشهدًا بالمفكر العسكري الأمريكي ألفريد ماهان، الذي أكد أن من يسيطر على البحار يملك النفوذ الأكبر في العالم.

القوة الاقتصادية الأولى

وأوضح سمير فرج أن الصين لا تعتمد فقط على قوتها العسكرية، لكنها تسير بخطى متسارعة لتصبح القوة الاقتصادية الأولى عالميًا بحلول عام 2030، وهو ما يجعلها مصدر قلق استراتيجي كبير للولايات المتحدة.



وأشار إلى أن امتلاك الصين لأكبر أسطول بحري في العالم، إلى جانب صعودها الاقتصادي المتسارع، يجعلها "القوة الأكثر إزعاجًا" لواشنطن على الساحة الدولية، خاصة مع توسع نفوذها في مناطق استراتيجية حول العالم.

تشكيل موازين القوى الدولية

واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالتأكيد على أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين لم يعد مجرد منافسة اقتصادية، بل تحول إلى سباق عالمي على النفوذ والسيطرة وإعادة تشكيل موازين القوى الدولية خلال السنوات المقبلة.