قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة
حرق مسجد في رام الله.. المستوطنون يشنون هجمات عنصرية ضد الفلسطينيين
جيش الاحتلال يطالب سكان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم
تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم
أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21
باحث سياسي: الأمن العراقي أحبط تمركز إسرائيل في صحراء النخيب وأمريكا خالفت اتفاقاتها
ترامب إيران: صبري تجاه إيران لن يطول كثيرا
لخدمة 40 ألف حاج.. السياحة تطلق منصة رسمية لمتابعة الحجاج وإحكام الرقابة ميدانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-5-2026 والقنوات الناقلة
جدل واسع حول "تنظيف القولون السريع" عبر وصفات متداولة على السوشيال ميديا
بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية
حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء تفند أراء المذاهب الأربعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادرة المعدات والغلق.. أبرز عقوبات مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

يقدم موقع صدى البلد أبرز العقوبات التي تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بالتزامن مع إعلان مجلس النواب مناقشته خلال الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة للتعامل مع الأنشطة البيولوجية بما يحقق أعلى درجات الرقابة والسلامة.

وتضمن الفصل الرابع من مشروع القانون، الخاص بالعقوبات، مواد رادعة تبدأ من الحبس والغرامات المالية الضخمة، وصولًا إلى السجن المشدد ومصادرة المعدات والمنشآت المخالفة.

عقوبات تصل لـ50 مليون جنيه والسجن المشدد

ونصت المادة (46) على معاقبة كل من يفشي أو يمد غير الجهات المختصة بمعلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بالأمن القومي.

كما نصت المادة (47) على معاقبة كل من يستورد أو يدخل عوامل ميكروبية إلى مصر أو يتخلص منها داخل الأراضي المصرية أو البحر الإقليمي دون موافقة مجلس الإدارة بالسجن وغرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه، مع إلزامه بإعادة تصدير المواد المضبوطة على نفقته الخاصة.

وتضمنت المادة (48) عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه لكل من يقيم منشأة دون ترخيص، مع غلق المنشأة المخالفة.

كما عاقبت المادة (49) بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة من 10 إلى 50 مليون جنيه كل من استورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون الحصول على موافقة المركز المختص.

وشملت المادة (50) عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامات تتراوح بين 5 و20 مليون جنيه لكل من يخالف عددا من المواد المنظمة للنشاط البيولوجي.

فيما نصت المادة (51) على معاقبة مخالفي المادة (32) بالسجن وغرامة من مليوني إلى 10 ملايين جنيه، بينما قررت المادة (52) الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لبعض المخالفات الأخرى أو بإحدى العقوبتين.

وعالجت المادة (53) جريمة منع مأموري الضبط القضائي من أداء عملهم، حيث قررت الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 20 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.

وأكد مشروع القانون امتداد المسؤولية الجنائية إلى المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالمخالفة، مع إلزام الكيان بسداد العقوبات المالية والتعويضات، وفق المادة (54).

كما أجازت المادة (55) للمحكمة مصادرة الأجهزة والمعدات والعينات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.

وتبنت المادة (56) نظام الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل تنفيذها أو قبل بدء التحقيقات، كما أجازت إعفاء الجاني إذا ساهم في تمكين السلطات من ضبط باقي المتورطين.

وشهدت مناقشات اللجنة المشتركة إدخال تعديلات على بعض المواد، أبرزها حذف المادة (45) لاعتبار أن مضمونها مستغرق ضمن المادة (46)، بالإضافة إلى تعديل صياغة المادة الخاصة بالإعفاء من العقوبة لضبط المعنى التشريعي.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، مع إحكام الرقابة على الأنشطة البيولوجية وفق معايير واضحة تضمن السلامة والأمن البيولوجي داخل الدولة.


 

الأمن والأمان البيولوجي مجلس النواب البيولوجي التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

أفضل شهادات ادخار في البنوك

عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

وزير التربية والتعليم

رسمياً..تسليم أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل

شوبير

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الليثي

لجنة الإعلام بالأعلى للثقافة تعقد اجتماعها لمناقشة تطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز الوعي المجتمعي

ابو العينين

أبو العينين: مصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل القوات المسلحة والشرطة الباسلة

ابو العينين

النائب محمد أبو العينين يدعو إلى ثورة في العقول والابتكار لمواكبة التكنولوجيا الحديثة

بالصور

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد