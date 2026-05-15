7 حيل مذهلة لصحة الأمعاء.. تبطئ الشيخوخة

لسنوات طويلة، دارت النقاشات حول مكافحة الشيخوخة حول الأمصال باهظة الثمن، ومساحيق الكولاجين، وروتينات العناية بالبشرة المعقدة. لكن العلماء وخبراء الصحة يشيرون الآن إلى شيء أقل بريقًا بكثير.

تؤثر تريليونات البكتيريا التي تعيش داخل الجهاز الهضمي على جوانب عديدة تتجاوز الهضم. فهي تؤثر على الالتهابات، والمناعة، والتمثيل الغذائي، وصحة الدماغ، والنوم، وجودة البشرة، وحتى سرعة شيخوخة الجسم. مع تقدم العمر، يتناقص تنوع بكتيريا الأمعاء الصحية بشكل طبيعي، مما يزيد الالتهابات ويسرع ظهور علامات الشيخوخة من الداخل. ووفقًا للدكتور ناريندرا ك. شيت، قد يكون دعم صحة الأمعاء أحد أكثر الاستثمارات فعالية على المدى الطويل للتمتع بشيخوخة صحية.

يقول: "يعمل ميكروبيوم الأمعاء كمركز تحكم للجسم. فعندما يختل توازن البكتيريا النافعة، قد يؤثر ذلك على مستويات الطاقة، والمناعة، والصحة النفسية، وحتى عملية الشيخوخة نفسها".

حيل مذهلة لصحة الأمعاء قد تبطئ الشيخوخة

إليكم سبع عادات صحية للأمعاء يعتقد الخبراء أنها تساعد على إبطاء الشيخوخة بشكل طبيعي.

١. اتبع نظامًا غذائيًا متوسطيًا

يُعدّ نمط الغذاء المتوسطي أحد أقوى الروابط بين طول العمر والتغذية. فالأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات والفواكه وزيت الزيتون والمكسرات والبقوليات والأسماك والحبوب الكاملة ترتبط بانخفاض الالتهابات وتحسن صحة بكتيريا الأمعاء. يقول الدكتور ناريندرا ك. شيت: "توفر الأنظمة الغذائية المتوسطية التقليدية بشكل طبيعي الألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية التي تغذي ميكروبات الأمعاء المفيدة".

وربطت الأبحاث مرارًا وتكرارًا هذا النمط الغذائي ببشرة أكثر صحة، وقلب أكثر صحة، ووظائف إدراكية أقوى، وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

٢. اختر زيت زيتون عالي الجودة

زيت الزيتون ليس مجرد مكون للطهي. يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على البوليفينولات، وهي مركبات نباتية معروفة بقدرتها على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات. يوضح الدكتور ناريندرا ك. شيت: "تدعم هذه المركبات الشيخوخة الخلوية الصحية، وقد تساعد في حماية بطانة الأمعاء من الالتهابات المزمنة". إضافة زيت الزيتون إلى السلطات أو الخضراوات أو الوجبات المنزلية قد يساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

٣. تناول المزيد من الأطعمة النباتية الغنية بالألياف

تزدهر بكتيريا الأمعاء بالألياف. تغذي الخضراوات والفواكه والبقوليات والعدس والحبوب الكاملة الميكروبات المفيدة التي تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وهي مركبات مرتبطة بتقليل الالتهابات والشيخوخة الصحية. غالبًا ما يُظهر الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة النباتية تنوعًا ميكروبيًا أكبر، وهو مؤشر رئيسي على صحة الأمعاء. يقول الدكتور ناريندرا ك. شيت: "كلما زاد تنوع الأطعمة النباتية، كان أداء النظام البيئي للأمعاء أفضل".

٤. أضف التوت الأزرق بانتظام

التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي قد تساعد في تقليل تلف الخلايا المرتبط بالشيخوخة. تشير الدراسات إلى أنها قد تدعم وظائف الدماغ، وتحسن توازن الميكروبات المعوية، وتحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي. يوفر التوت الأزرق المجمد فوائد غذائية مماثلة، ويمكن إضافته بسهولة إلى الزبادي أو العصائر أو دقيق الشوفان.

٥. لا تخف من الدهون الصحية كالأفوكادو

يُعدّ الأفوكادو مصدراً غنياً بالألياف والبوتاسيوم والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية التي تُساعد على تقليل الالتهابات ودعم صحة التمثيل الغذائي. ويؤكد الخبراء على أهمية الدهون الصحية للحفاظ على وظائف الدماغ، وتوازن الهرمونات، وسلامة حاجز الأمعاء مع تقدم العمر.

٦. الشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضاً

تحتوي الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة، وخاصةً الأنواع ذات المحتوى العالي من الكاكاو، على مركبات الفلافونويد التي قد تُحسّن الدورة الدموية وتُعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. يقول الدكتور ناريندرا ك. شيت: "غالباً ما تكون التغييرات الغذائية البسيطة والمستمرة أكثر فعالية من الحميات الغذائية القاسية". ومع ذلك، يبقى الاعتدال أمراً بالغ الأهمية.

٧. احرص على نومك

يُمكن أن يُؤدي قلة النوم إلى اضطراب شديد في ميكروبيوم الأمعاء. فنقص الراحة يزيد من هرمونات التوتر والالتهابات واضطرابات التمثيل الغذائي، وكلها عوامل تُسرّع الشيخوخة. ويؤكد الخبراء على أهمية الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة، والحد من استخدام الشاشات في وقت متأخر من الليل، وإعطاء الأولوية للراحة، للحفاظ على صحة الأمعاء على المدى الطويل. ويضيف الدكتور ناريندرا ك. شيت: "تتواصل الأمعاء والدماغ باستمرار مع بعضهما البعض. فالنوم الأفضل يدعم وظيفة الأمعاء الصحية، كما أن الأمعاء الصحية يمكن أن تحسن جودة النوم".

نادراً ما يرتبط التقدم في السن بصحة جيدة بمكمل غذائي واحد أو نظام غذائي صارم. بل يعتقد الخبراء أنه نتاج عادات يومية بسيطة تُقلل الالتهابات وتدعم الجسم على المدى الطويل. وتشير الدراسات العلمية بشكل متزايد إلى أن هذه الرحلة قد تبدأ من الأمعاء.