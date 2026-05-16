قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
هل يقترب إبراهيم عادل من الأهلي بعد قيام نورشيلاند بشرائه؟ | تفاصيل مهمة تقلب كل التوقعات
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد
7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟
برمجية خبيثة تسرق أموالك دون أي إنذار.. كيف تحمي نفسك؟
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
مصر تحمي ثروتها الحيوانية.. تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية
24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
مدبولى يتفقد مشروع تطوير وجهات مبنى الخارجية "قصر التحرير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة عيد تكتب: كيف نحمي أرواحنا من الاستنزاف

د. هبة عيد
د. هبة عيد

استوقفتني مقولة سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حين قال "يأتي على الناس زمان تكون العافية عشرة أجزاء تسعة منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت".

وكأن هذه الكلمات لم تُكتب لزمن مضى بل جاءت تصف هذا العصر بكل ما يحمله من ضجيج وتناقضات وتبدل في النفوس والعلاقات، ففي زمن أصبح فيه كثير من البشر يتقنون ارتداء الأقنعة ويجيدون إخفاء حقيقتهم خلف المجاملة والكلمات المنمقة، بات الإنسان يحتاج إلى وعي حقيقي يحمي به قلبه وروحه من الاستنزاف النفسي.

لم يعد التعب دائما من ضغوط الحياة وحدها بل من العلاقات التي تقوم على المصلحة، ومن مشاعر زائفة تشبه الصدق في بدايتها ثم تكشف الأيام هشاشتها
ومن أشخاص يقتربون بدافع الفضول أو المنفعة لا بدافع المحبة الصادقة.

وأصبح الإنسان في كثير من الأحيان محاطا بزحام من العلاقات التي تستنزفه بصمت يبتسم داخلها مجاملة، ويتحمل فوق طاقته حفاظا على الود، ويشرح نفسه كثيرا حتى لا يُساء فهمه، وحتى يصل أحيانا إلى مرحلة يشعر فيها أن هدوءه الداخلي يتآكل تدريجيا، ولهذا تصبح العزلة أحيانا راحة لا هروبا، ويصبح الصمت حكمة لا ضعفا؛ لأن كثرة الاحتكاك بالبشر في هذا الزمن تكشف كما كبيرا من التلون والتصنع والأحكام القاسية التي ترهق النفس دون أن نشعر.

ومع النضج يدرك الإنسان أن ليس كل من اقترب منه صديقا، ولا كل اهتمام حقيقيا، وأن بعض المسافات ضرورة للحفاظ على الاتزان النفسي لا قسوة ولا تكبرا.

ففي هذا الزمن تحديدا، قد لا تكون النجاة في كثرة العلاقات، بل في حسن اختيار من يستحق الاقتراب منا؛ لأن أكثر ما يؤذي الإنسان النقي ليس العداء الواضح بل الخذلان المتخفي خلف الود الزائف والكلمات المزينة بالمجاملة والمصلحة، ومع الأيام يتعلم الإنسان أن يحافظ على هدوئه الداخلي، وأن يبتعد عن كل علاقة تستنزف روحه أو تسرق راحته، فالعافية الحقيقية ليست في كثرة من حولنا
بل في الشعور بالأمان بينهم، وفي القدرة على العيش بسلام دون تصنع أو خوف أو إرهاق نفسي دائم؛ ولهذا كان الصمت أحيانا حكمة، وكان الابتعاد أحيانا حماية
وكانت المسافة بيننا وبين بعض البشر ضرورة حتى تبقى أرواحنا أكثر هدوءا واتزانا ونقاء.

اعتزال الناس ضجيج وتناقضات النفوس والعلاقات ارتداء الأقنعة وعي حقيقي ضغوط الحياة العلاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد والاثنين

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

جانب من التغطية

بعد دمج ذوي الهمم.. احتفاء واسع بالدورة التأسيسية لفعالية "بالمسرح أكون"

أرشيفية

كيف تؤثر الموجة الحارة الحالية علي المحاصيل والإنتاج الحيواني

أرشيفية

أساهي للبحوث: أي محاولة لنزع سلاح حزب الله دون حلول عملية قد تؤدي لحرب أهلية

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد