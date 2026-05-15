الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مونديال 2026 يدخل عصر الترفيه.. عرض تاريخي في النهائي| إيه الحكاية؟

كأس العالم 2026
أمينة الدسوقي

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ كأس العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة عرض فني ضخم بين شوطي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الموسيقى العالمية، في مقدمتهم مادونا وشاكيرا إلى جانب فرقة BTS الشهيرة.

ومن المقرر أن يُقام النهائي يوم 19 يوليو المقبل على ملعب ميتلايف ستاديوم، في حدث ينتظر أن يتحول إلى واحدة من أضخم الليالي الرياضية والترفيهية في العالم.

لأول مرة نهائي المونديال على طريقة “سوبر بول”

يسعى فيفا من خلال هذه الخطوة إلى نقل تجربة نهائي كأس العالم إلى مستوى جديد مستوحى من عروض دوري كرة القدم الأمريكية “سوبر بول”، التي تُعرف عالميا بالعروض الموسيقية الاستثنائية بين الشوطين.

وسيكون نهائي مونديال 2026 أول مباراة نهائية في تاريخ البطولة تشهد عرضا غنائيا حيا خلال الاستراحة، في محاولة لجذب جمهور أوسع ودمج الرياضة بالموسيقى والترفيه في حدث عالمي واحد.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل تقنيات إنتاج ضخمة وعروضا بصرية مبتكرة، بما يعكس حجم الحدث الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك لأول مرة في تاريخ البطولة.

مونديال 2026 النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم

تحظى بطولة كأس العالم 2026 باهتمام عالمي استثنائي، كونها النسخة الأكبر في تاريخ المسابقة من حيث عدد المنتخبات المشاركة، بعدما تقرر رفع العدد إلى 48 منتخبا بدلا من 32.

كما ستقام البطولة عبر 3 دول مستضيفة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في تجربة تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى تقديم نسخة استثنائية جماهيريا وتسويقيا.

ويتوقع أن تحقق البطولة أرقاما قياسية من حيث الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة والعائدات التجارية، خاصة مع التطور الكبير في الجانب الترفيهي المصاحب للمنافسات.

كرة القدم لخدمة التعليم

أكد فيفا أن العرض الفني لن يكون مجرد فقرة ترفيهية، بل سيُخصص لدعم الصندوق العالمي لتطوير التعليم، الذي يعمل على جمع 100 مليون دولار بهدف مساعدة الأطفال حول العالم على التعلم وممارسة كرة القدم.

وقال جياني إنفانتينو إن هذا الحدث “سيجمع بين كرة القدم والموسيقى في أكبر مناسبة رياضية من أجل هدف إنساني مهم”، مشيرا إلى أن الحفل يحمل رسالة تتجاوز حدود الرياضة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “كل طفل لديه الحق في الحلم، ومعا سنحاول تحويل هذا الحلم إلى حقيقة”.

كريس مارتن يقود التحضيرات

وسيتولى الإشراف الفني على الحفل كولدبلاي، من خلال المغني البريطاني كريس مارتن، الذي يقود ترتيبات العرض الموسيقي المنتظر.

ويُعرف مارتن بخبرته الكبيرة في تنظيم العروض العالمية، ما يعزز التوقعات بخروج الحفل بصورة استثنائية تضاهي أكبر الأحداث الفنية في العالم.

إرث “سوبر بول” يلهم فيفا

لطالما شكلت عروض “سوبر بول” عنصرا أساسيا في الثقافة الرياضية الأمريكية، بعدما شهدت عبر السنوات مشاركة أساطير الغناء العالمي، مثل مايكل جاكسون وبول مكارتني ورولينغ ستونز وبرينس وريانا.

ويبدو أن فيفا يسعى للاستفادة من هذا الإرث الجماهيري، عبر تقديم نسخة كروية عالمية تمزج بين الإثارة الرياضية والعروض الفنية الضخمة، في بطولة يتوقع أن تكون الأكثر مشاهدة وتأثيرا بتاريخ اللعبة.

