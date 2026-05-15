تشريعية النواب: الصندوق التكافلي للأسرة يحمي حقوق الأطفال ويعيد الاستقرار بعد الانفصال

أكدت النائبة عبلة الهواري، أن مشروع الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم استقرار الأسرة بعد الانفصال، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتنفيذ أحكام النفقة.

حماية حقوق الأطفال

وأوضحت، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الصندوق يسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الأطفال، من خلال ضمان تدفق الدعم المالي في توقيت مناسب، بما يقلل من الآثار السلبية الناتجة عن تأخر أو تعثر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة.

وأضافت أن هذه الآلية الجديدة تعزز قدرة الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية، تحمي الأطفال من أي اضطرابات معيشية أو تعليمية، وتضمن لهم حياة أكثر استقرارًا وأمانًا بعد انفصال الوالدين.

ترسيخ العدالة الاجتماعية

وشددت على أن مثل هذه التشريعات تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وصون كرامة الأسرة المصرية، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بأي خلافات أسرية.