أخبار الوادي الجديد| نائب المحافظ يتابع الأداء الخدمي بالداخلة والفرافرة.. وتجهيز 14مجزرا ونقطة مجانا خلال عيد الأضحى

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام معدلات الأداء والانضباط الخدمي بمركزي الداخلة والفرافرة

قام محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد ، بجولة ميدانية موسعة بمركزي الداخلة والفرافرة؛ وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة انتظام تقديم الخدمات وانضباط الأداء الحكومي والخدمي بالمرافق الحيوية بمختلف المراكز.

وشملت الجولة متابعة مستوى الأداء والانضباط بعدد من الوحدات المحلية بالمركزين من مجمعات الخدمات والمنشآت الحكومية، إلى جانب تفقد الوحدات الصحية والمنشآت التابعة لقطاعات الزراعة والشباب، فضلًا عن متابعة مناطق تخصيص الغابات الشجرية بعدد من القري المستهدفة والوقوف على معدلات الاستغلال الأمثل وآليات الاستفادة من مياه الصرف المعالج.

كما عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع العاملين بمنظومات التقنين والتصالح وأملاك الدولة والمركز التكنولوجي؛ لمتابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز، موجهًا بسرعة استكمال إجراءات تشغيل عدد من الوحدات الخدمية والمرافق الحيوية، فضلًا عن تذليل أية معوقات أمام إنهاء طلبات المواطنين على المنظومة الإلكترونية، وسرعة استكمال إجراءات العقود المؤمنة وملفات التقنين وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

بيطري الوادي الجديد: تجهيز 14 مجزرا ونقطة نحر بالمجان أمام المواطنين خلال عيد الاضحي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، تجهيز 14 مجزرا ونقطة ذبيح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال الدكتور عصام الكومى مدير عام مديرية الطب البيطري، إنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد القصوى، لافتًا إلى أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأعدت خطة بالتعاون والتنسيق مع جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بعدد من الإجراءات منها تجهيز المجازر والمرور عليها بصفة يومية لرفع كفاءتها، والتأكد من جاهزيتها للأعداد المتزايدة من المذبوحات.

وقال إنه جرى تجهيز 9 مجازر حكومية و5 نقاط ذبح موزعة على مراكز المحافظة، بعد موافقة المحافظ على فتح المجازر أمام المواطنين بالمجان، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الإدارات البيطرية، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالنظافة والتعقيم، لضمان تقديم خدمة آمنة ومجانية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تخصيص أكثر من 14 طبيبًا بيطريًا من مختلف التخصصات للعمل بالمجازر ونقاط الذبح طوال فترة العيد على مدار الساعة بنظام التناوب، مع تشكيل لجان تفتيش بيطرية بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة لمتابعة الأسواق والمحال والمنافذ، وضبط أي مخالفات تتعلق بتداول اللحوم أو الذبح خارج المجازر.

الوادي الجديد تواصل استقبال القمح.. توريد 392 ألف طن وحصاد أكثر من 200 ألف فدان



أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد استمرار عملية توريد القمح إلى الصوامع والشون المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتةً إلى أنه تم حتى الآن توريد 392 ألف طن قمح، منها 95 ألف طن من داخل المحافظة، و297 ألف طن من خارج المحافظة.

حصاد أكثر من 200 ألف فدان قمح

وأضافت المديرية، أنه تم حصاد أكثر من 200 ألف فدان قمح حتى الآن، وأن عمليتَي الحصاد والتوريد تجريان بسهولة ويُسر، وذلك لضمان توريد المحصول في أسرع وقت.

من جانبها، قالت سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إن المديرية تتابع بشكل مستمر عمليات الفرز والاستلام والتخزين، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، لضمان الحفاظ على جودة المحصول وتحقيق أعلى معدلات التوريد خلال الموسم الجاري، مؤكدةً تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين والموردين.

كما شددت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة اليومية بجميع مواقع التخزين، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية وعمليات التخزين الآمن، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح الموردة وعدم تعرضها لأي فاقد أو تلف خلال فترة التخزين.