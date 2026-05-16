معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري بالإسماعيلية استعدادًا للألعاب الإقليمية بتونس 2026

دخلت بعثة الأولمبياد الخاص المصري معسكرًا تدريبيًا مغلقًا بمدينة الإسماعيلية، في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في الرياضات الشاطئية، والمقرر إقامتها في تونس خلال شهر يونيو المقبل.

ويأتي المعسكر ضمن خطة الإعداد الفني والبدني المكثف للاعبين، بهدف رفع درجات الجاهزية والوصول إلى أفضل مستوى تنافسي قبل انطلاق أولى محطات الألعاب الإقليمية، التي تشهد مشاركة واسعة من دول المنطقة في عدد من الرياضات الشاطئية.

وأكد عمرو محي الدين الطحاوي، نائب رئيس البعثة المصرية، أن المعسكر المغلق يمثل مرحلة حاسمة في برنامج الإعداد، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة الفنية والإدارية تعمل بروح الفريق الواحد لتجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا للمنافسة القارية.

وقال إن الهدف لا يقتصر على تحقيق نتائج متقدمة فقط، بل يمتد إلى تقديم نموذج مشرف للرياضة المصرية وترسيخ رسالة الدمج المجتمعي التي يحملها الأولمبياد الخاص.

وتشارك مصر بوفد رسمي يضم الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين، حيث يترأس البعثة الدكتور باسم تهامي، بينما يشغل عمرو محي الدين الطحاوي منصب نائب رئيس الوفد، ويضم الوفد المقدم طبيب أحمد محمد حسب طبيبًا للبعثة.

وعلى المستوى الفني، يقود أحمد محمود مصطفى فريق الترايثلون مديرًا فنيًا، بمشاركة اللاعبين عمر عصام بركات ومحمود رزق مسلم، فيما يقود مصطفى ماجد خليل منافسات السباحة في المياه المفتوحة مديرًا فنيًا.

كما تضم الأجهزة الفنية المدربة آية الله مجدي متولي، إلى جانب اللاعبين: محمد أسامة الشاذلي، ومهند محمد عبد الصمد، وملك أحمد فراج، وبريهان محمد سليمان.

مسابقات تأهيلية لاختيار البعثة

وكان الأولمبياد الخاص المصري قد نظم خلال شهر أبريل الماضي المسابقات الوطنية المؤهلة لمنافسات السباحة في المياه المفتوحة والترايثلون، وذلك لاختيار عناصر البعثة المصرية المشاركة في أولى محطات دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص المقرر إقامتها في تونس خلال يونيو 2026، في إطار استراتيجية إعداد أبطال قادرين على المنافسة الإقليمية والدولية وتمثيل مصر بصورة مشرفة.