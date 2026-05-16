انقلاب سيارة محملة بالزلط على الطريق الزراعي دون وقوع أي إصابات

شهد الطريق الزراعى بنها - القاهرة حادث انقلاب مقطورة محملة بالزلط قبل طلعة كوبرى قها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب مقطورة محملة بالزلط قبل طلعة كوبرى قها بالطريق الزراعى بنها القاهرة.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات انقلاب مقطورة محملة بالزلط قبل طلعة كوبرى قها.

وتم الدفع بالمعدات لسرعة رفع تلفيات وآثار الحادث من الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعى بنها القاهرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.