تزايد طلبات الدول للحصول على الأسمدة الأندونيسية بسبب اضطرابات الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن العديد من الدول طلبت الحصول على إمدادات من الأسمدة الإندونيسية، في ظل تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط، والذي تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وتوزيع المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمدة.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن سوبيانتو قوله خلال زيارة إلى مدينة نغانجوك في إقليم جاوة الشرقية اليوم السبت، أن تقارير وزير الزراعة أشارت إلى تلقي إندونيسيا طلبات من عدة دول للحصول على الأسمدة، مؤكدًا أن بلاده باتت في موقع يسمح لها بتقديم المساعدة.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن إغلاق مضيق هرمز بسبب الصراع في الشرق الأوسط أثر على إمدادات الطاقة العالمية، نظرًا لمرور نحو 20% من شحنات النفط العالمية عبر هذا الممر البحري، ما أدى أيضًا إلى اضطراب إنتاج الأسمدة المعتمدة على النفط والغاز، بما في ذلك اليوريا.

وأشار سوبيانتو إلى أن دولًا من بينها أستراليا والفلبين والهند وبنجلاديش والبرازيل طلبت الحصول على إمدادات من الأسمدة الإندونيسية.

وقال: "أستراليا طلبت مساعدتنا، ونحن نبيع لها 500 ألف طن من اليوريا. كما طلبت الفلبين والهند وبنجلاديش والبرازيل مساعدتنا أيضًا، وقد أصدرت توجيهاتي بمساعدة الجميع".

ولفت إلى أن الاهتمام الدولي لا يقتصر على الأسمدة فقط، بل يشمل أيضًا شراء الأرز من إندونيسيا، معتبرًا أن تزايد الطلب يعكس نجاح بلاده في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.