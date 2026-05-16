ناقد رياضي يزف خبرًا سارًا بشأن الحالة الصحية لحسن المستكاوي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تحسن كبير في الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير حسن المستكاوي.

وأوضح شوقي في منشوره أن الحالة الصحية للمستكاوي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التحسن يأتي بفضل الله، معربًا عن أمله في أن يستكمل فترة التعافي ويعود قريبًا إلى أسرته وجمهوره وهو يتمتع بالصحة والعافية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور على نطاق واسع، وسط حالة من الاطمئنان والدعوات بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء في المجال الرياضي والإعلامي في مصر والعالم العربي.

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.