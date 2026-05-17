رياضة

موعد مباراة الجيش الملكي وصن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

يحل الجيش الملكي المغربي ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالمواجهة التي يستضيفها ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا.

موعد مباراة صن داونز والجيش الملكي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل فريق لوضع قدم نحو التتويج باللقب القاري.

القناة الناقلة للمباراة

وتُذاع مباراة صن داونز والجيش الملكي عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صراع قوي على اللقب الأفريقي

ويدخل صن داونز اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، حيث يأمل الفريق الجنوب أفريقي في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب في المغرب، خاصة أن النادي يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة عام 2016 على حساب الزمالك.

على الجانب الآخر، يطمح الجيش الملكي للخروج بنتيجة جيدة خارج ملعبه، من أجل تسهيل مهمته في لقاء العودة، أملاً في استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1985، وهي النسخة الوحيدة التي تُوج بها الفريق المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

مشوار الفريقين نحو النهائي

وكان الجيش الملكي قد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية بعدما أطاح بمواطنه نهضة بركان في الدور نصف النهائي، بينما حجز صن داونز مقعده في النهائي عقب تفوقه على الترجي التونسي.

جائزة مالية ضخمة للبطل

ويحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا على جائزة مالية تُقدر بـ6 ملايين دولار، بعد قرار زيادة قيمة الجوائز بمليوني دولار مقارنة بالنسخة الماضية.

السوبر الإفريقي

كما يلتقي بطل دوري أبطال أفريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2026.

