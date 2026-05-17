موسم الصيف.. إنجاز مشروع أكوا بارك مصيف بلطيم بنسبة 80%| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي لمشروع الألعاب المائية «الأكوا بارك» بمدينة مصيف بلطيم، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80% حتى الآن، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المشروعات الترفيهية والسياحية وتوفير متنفس حضاري متكامل للأسر والزوار، بما يعزز مكانة مصيف بلطيم كوجهة سياحية متميزة على ساحل البحر المتوسط.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المشروع يتضمن حزمة متكاملة من المرافق والخدمات الترفيهية، أبرزها إنشاء أربعة حمامات سباحة بمستويات متنوعة تشمل حمامًا نصف أولمبي وآخر عاديًا، إلى جانب حمامات مخصصة للأطفال والبيبي، فضلًا عن تجهيز صالة للألعاب الإلكترونية وقاعة أفراح ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال «كيدز إيريا»، بالإضافة إلى مساحات خضراء مفتوحة تناسب مختلف الأعمار وتلبي احتياجات رواد المصيف.

يأتي هذا المشروع ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم صيف 2026، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات الترفيهية وتنشيط حركة السياحة الداخلية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.