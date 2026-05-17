رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة والموارد الطبيعية

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026 بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد أبو الليل عميد الكلية ،والدكتور حسين آدم. وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولته داخل اللجان، تابع رئيس الجامعة انتظام أعمال الامتحانات والتزام الكلية بتطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، إلى جانب التأكد من جاهزية القاعات وتوافر سبل الراحة والرعاية للطلاب، بما يسهم في أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن جامعة أسوان تحرص على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتابع بشكل مستمر سير الامتحانات بجميع الكليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن راحة الطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء الامتحانات.

وأضاف الدكتور محمد أحمد أبو الليل عميد الكلية ،أن الكلية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات وفقًا للخطة الزمنية المقررة، مع توفير الدعم الكامل للطلاب داخل اللجان، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الكلية والجامعة.

ويبلغ عدد الطلاب 1500 طالب وطالبة موزعين علي الفرق الأربعة، وان الامتحانات انطلقت أمس السبت الموافق 16 مايو وتستمر حتي 16يونيو القادم 2026.

وأوضح الدكتور حسين آدم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،أن إدارة الكلية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات وتقديم كافة التيسيرات للطلاب، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات، بما يحقق الانضباط ويوفر المناخ الملائم لأداء الطلاب بسهولة ويسر.