رئيس لبنان يبحث هاتفيًا مع أمير الكويت الأوضاع الراهنة في المنطقة

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال اتصال هاتفي، اليوم /الأحد/ مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأوضاع الراهنة في لبنان والكويت والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

وأعرب الرئيس عون، خلال الاتصال، عن تضامن شعب لبنان مع الشعب الكويتي الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مقدمًا شكره للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على الدعم الذي قدمته ولا تزال تقدمه للبنان وشعبه، متمنيًا لها دوام الاستقرار والأمان.

من جانبه..ثمن أمير الكويت موقف الرئيس عون، مؤكدًا وقوف الكويت دائمًا إلى جانب لبنان وشعبه لا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه.