طريقة عمل ملفوف الدجاج المقلي..بأسهل الخطوات

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ملفوف الدجاج المقلي، فهو من الأطباق الجانبية اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

مقادير ملفوف الدجاج المقلي



● ٣٠٠ جرام دجاج

● ٣٠٠ جرام مشروم

● ٢ حبة فلفل ألون قطع صغيرة

● بسلة وجزر مسلوقين

● بيض

● بقسماط

● دقيق

● ملعقة كبيرة بصل بودر

● ملعقة صغيرة ثوم بودر

● ملعقة كبيرة بهارات فراخ

● ملعقة كبيرة باربيكيو صوص

● ملعقة صغيرة بابريكا

● ملح حسب الرغبه

● زعتر فريش

طريقة تحضير ملفوف الدجاج المقلي



في وعاء، يشوح الدجاج مع الزعتر و الزيت ثم تضاف جميع أنواع الخضار و تتبل بجميع البهارات

ثم يحشي في الجلاش و تبدر بالبيض و الدقيق و البقسمات ثم تحمر و تقدم ساخنة.