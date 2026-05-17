قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر
الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب
عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن
بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية
اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب
الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحا لتمويل أمن البيت الأبيض وقاعة ترامب بمليار دولار
الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن
وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكرشة بالحمص

الكرشة
الكرشة
ريهام قدري

تعتبر الكرشة بالحمص من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يفضلها كثيرون، خاصة في المناسبات والعزومات، لما تتميز به من طعم غني وتتبيلة قوية تمنحها مذاقا مميزا. 

كما يعد الحمص إضافة رائعة تضيف قيمة غذائية ونكهة شهية تجعل الطبق أكثر دسامة وشبعا، ويمكن تقديمه بجانب الأرز أو الخبز البلدي كوجبة متكاملة.

طريقة عمل الكرشة بالحمص

المكونات

  • نصف كيلو كرشة منظفة جيدا
  • كوب حمص مسلوق
  • 2 حبة بصل مفروم
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • 2 ثمرة طماطم مبشورة
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • ملح وفلفل أسود
  • كمون
  • كزبرة ناشفة
  • شطة حسب الرغبة
  • ورق لورا وحبهان
  • زيت أو سمن

طريقة التحضير

  1. اغسلي الكرشة جيدا بالخل والليمون ثم اشطفيها بالماء.
  2. ضعيها في حلة بها ماء مع ورق اللورا والحبهان واتركيها حتى تنضج، ثم قطعيها شرائح.
  3. في طاسة على النار، شوحي البصل في الزيت حتى يذبل.
  4. أضيفي الثوم وقلبي جيدا، ثم أضيفي الطماطم والصلصة.
  5. ضعي الملح والفلفل والكمون والكزبرة والشطة واتركي الصلصة تتسبك.
  6. أضيفي الكرشة المقطعة وقلبيها مع التتبيلة لبضع دقائق.
  7. ضعي الحمص المسلوق واتركي الخليط على نار هادئة حتى تتداخل النكهات.
  8. تقدم ساخنة مع الأرز أو الخبز البلدي.

نصائح لنجاح الوصفة

  • يمكن إضافة عصير ليمون في النهاية لطعم ألذ.
  • كلما كانت الكرشة نظيفة جيدا اختفت أي روائح غير مرغوبة.
  • يفضل نقع الحمص عدة ساعات قبل السلق للحصول على أفضل نتيجة.
الكرشة طريقة عمل الكرشة بالحمص الحمص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

تعليق ناري من أحمد موسى على التصرف الأخير لمحمد صلاح

أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الاستثمار: مصر تستهدف تعزيز موقعها كمركز إقليمي عبر توسيع الشراكات

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور محمد فريد: نعمل على تعزيز دقة احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر

سعر الذهب

فاق التوقعات.. تفاصيل صعود سعر الذهب في محلات الصاغة

بالصور

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد