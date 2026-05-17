تعتبر الكرشة بالحمص من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يفضلها كثيرون، خاصة في المناسبات والعزومات، لما تتميز به من طعم غني وتتبيلة قوية تمنحها مذاقا مميزا.

كما يعد الحمص إضافة رائعة تضيف قيمة غذائية ونكهة شهية تجعل الطبق أكثر دسامة وشبعا، ويمكن تقديمه بجانب الأرز أو الخبز البلدي كوجبة متكاملة.

طريقة عمل الكرشة بالحمص

المكونات

نصف كيلو كرشة منظفة جيدا

كوب حمص مسلوق

2 حبة بصل مفروم

3 فصوص ثوم مفروم

2 ثمرة طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود

كمون

كزبرة ناشفة

شطة حسب الرغبة

ورق لورا وحبهان

زيت أو سمن

طريقة التحضير

اغسلي الكرشة جيدا بالخل والليمون ثم اشطفيها بالماء. ضعيها في حلة بها ماء مع ورق اللورا والحبهان واتركيها حتى تنضج، ثم قطعيها شرائح. في طاسة على النار، شوحي البصل في الزيت حتى يذبل. أضيفي الثوم وقلبي جيدا، ثم أضيفي الطماطم والصلصة. ضعي الملح والفلفل والكمون والكزبرة والشطة واتركي الصلصة تتسبك. أضيفي الكرشة المقطعة وقلبيها مع التتبيلة لبضع دقائق. ضعي الحمص المسلوق واتركي الخليط على نار هادئة حتى تتداخل النكهات. تقدم ساخنة مع الأرز أو الخبز البلدي.

نصائح لنجاح الوصفة