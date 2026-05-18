المجلس العربي للآثاريين العرب يحتفى باليوم العالمى للمتاحف

افتتح الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للآثاريين العرب، أعمال الندوة الخاصة الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف بكلمة عبّر فيها عن ألمه الشديد واستيائه البالغ من الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف في ظل ما تتعرض له متاحف عربية من تدمير ونهب لمقتنياتها، مشيرًا إلى الأوضاع المأساوية التي طالت متاحف غزة والسودان والضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا، مناشداً الدكتور خالد العناني مدير عام اليونسكو بضرورة العمل على رد الاعتبار للمتاحف العربية التي تعرضت للتدمير والنهب.

اليوم العالمي للمتاحف



وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربي للآثاريين العرب بأن الندوة شرفت بمشاركة من علماء مصريين ومعظم الدول العربية حيث شارك الدكتور الشرقي الدهمالي، عضو المجلس التنفيذي لـ المجلس الدولي للمتاحف بكلمة تناول فيها أوضاع المتاحف العربية المعرضة للخطر، كما ألقى محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لـ متاحف قطر ورئيس المنظمة الإقليمية العربية للمجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم العربي) كلمة حول دور الأيكوم العربي في مواجهة مخاطر التراث المتحفي مقدّمًا رؤية إقليمية للحلول العاجلة.



وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من المتخصصين في مجالات الآثار والمتاحف، كما دارت خلالها مناقشات علمية موسعة ومثمرة حول سبل حماية التراث المتحفي العربي في ظل التحديات الراهنة.

وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة أن تقف الحكومات العربية كحائط صد أمام عمليات نهب المقتنيات المتحفية والحد من سرقتها وتهريبها، كما ناشدوا اليونسكو والمنظمات الدولية المعنية سرعة التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المتاحف العربية. وأكدت التوصيات أنه في حال استمرار تدمير التراث والآثار العربية، ينبغي أن تتخذ اليونسكو إجراءات حاسمة، من بينها النظر في شطب إسرائيل من عضويتها ورفع المواقع التي سجلتها على قائمة التراث العالمي.