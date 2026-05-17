القبض على مسجل سرق هاتف طالبة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات ولاذ بالفرار بالجيزة.

وبالفحص وبإستدعاء الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤالها أقرت أنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم وتحدثها بهاتفها المحمول قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتفها ولاذ بالفرار.

تم تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وتم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.