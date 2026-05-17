مدير مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة: انبهرت بتهافت الإيطاليين على الحضارة المصرية في تورينو

أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" الدكتور جمال بن حويرب عن انبهاره الشديد بالمتحف المصري في تورينو وتهافت الإيطاليين على الحضارة المصرية القديمة، واصفًا إياه بأنه من أجمل المتاحف بالعالم خارج مصر.

جاء ذلك خلال إطلاق النسخة الإيطالية من موسوعة "الحضارة الإسلامية في صقلية بالمركز الثقافي الإيطالي العربي بتورينو "دار الحكمة" بحضور نواب بلدية تورينو والعديد من القيادات السياسية والشعبية والأكاديميين الإيطاليين.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة إنه زار المتحف المصري بتورينو منذ عام،" لافتا إلى أن انبهاره لايزال مستمرًا حتى الآن.

وكشف المدير التنفيذي للمؤسسة عن كتابه حول تورينو الذي يتناول كافة النواحي الحياتية بها، معربًا عن فخره كونه أول عربي يؤلف كتابا عن تورينو، متمنيًا أن يكون الكتاب باكورة لمؤلفات أخرى عن المدينة الإيطالية.

وأشار إلى أن الكتاب يتألف من 30 فصلا، ويوصف تورينو بالمدينة الصامتة أعجوبة إيطاليا.