الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: "الدلتا الجديدة" يؤسس لنهضة اقتصادية ويفتح آفاقاً تنموية واعدة لشباب الصعيد

عمرو غلاب
عبد الرحمن سرحان

أكد عمرو غلاب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "الدلتا الجديدة" التنموي المتكامل في منطقة الضبعة يعد نقطة تحول تاريخية ومرحلة جديدة من مراحل العطاء والإنتاج في مسار بناء الجمهورية الجديدة، بما يضمن صياغة مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة، حيث يؤسس لنهضة اقتصادية ويفتح آفاقاً تنموية واعدة لشباب الصعيد.

وأوضح غلاب، في تصريحات له اليوم، أن هذا المشروع العملاق الذي يستهدف زراعة 2.2 مليون فدان ليس مجرد مشروع زراعي تقليدي، بل هو "حكاية نجاح مصرية خالصة" وأحد أكبر المشروعات التنموية في العالم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي نجحت في تحويل التحديات إلى فرص، عبر هندسة عبقرية تمثلت في حفر مسار مخصوص لنقل وتدوير المياه التي كانت تهدر في البحر المتوسط وإعادة معالجتها للاستفادة منها.

 مشروع "الدلتا الجديدة" 

وأضاف، أن توفير مشروع "الدلتا الجديدة" لما يقرب من مليوني فرصة عمل سنويًا سيعود بالنفع المباشر على المحافظات الكثيفة العمالة وعلى رأسها محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن شباب محافظة المنيا، بما يمتلكونه من خبرات واسعة في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي، سيكونون في طليعة المستفيدين من هذه الفرص الذهبية سواء في مراحل الإنتاج أو التصنيع.

وتابع، "إن تخصيص نوعية المحاصيل المستهدفة للمستثمرين لتعظيم الإنتاج الزراعي والاستراتيجي، سيفتح الباب على مصراعيه لإنشاء شراكات استثمارية كبرى ومجتمعات عمرانية وصناعية جديدة تتكامل مع الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الدولة وتدعمها الأحزاب الوطنية."

تنفيذ المشروعات العملاقة

وأشاد غلاب بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على أن "الشعب المصري هو صاحب الإنجاز الحقيقي"، مؤكدًا أن وعي المواطن وتحمله لتبعات البناء هو الركيزة الأساسية التي استندت إليها الدولة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة التي أصبحت مدعاة لفخر كل مصري.

واختتم الأمين المساعد للحزب بالمنيا بيانه بدعوته كافة القوى المجتمعية والشبابية لإدراك ضخامة الإنجاز، والمشاركة الفاعلة في هذه النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات والمجالات.

