القبض على سائق تروسيكل اصطدم بسيارة في الجيزة وتعد.ى على صاحبها بالسب والضرب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "تروسيكل" لقيامه بالإصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والضرب بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة من (القائم على النشر – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بتضرره من قائد مركبة "تروسيكل" لقيامه بالإصطدام بالسيارة قيادته حال سيره بأحد الشوارع بدائرة المركز محدثاً تلفيات بها والتعدى عليه بالسب والضرب .

أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الأسباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.