خدمت 2174 مواطنًا.. محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية في قرية ميت هاشم

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2174 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لـ 1369 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 45 تحليل دم، و28 تحليل طفيليات، و28 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 174 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

تحرك قوافل العلاجية

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 805 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ17 حالة، كما تم تنظيم 15 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 272 مترددًا، وشارك 116 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.