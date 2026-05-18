ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم في منتصف التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 18 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 53.35 جنيه للشراء، 53.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB نحو 53.28 جنيه للشراء و 53.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو 53.27 جنيه للشراء و 53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك نكست نحو 53.25 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلي 53.25 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 53.25 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في ميد بنك إلي 53.25 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.25 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.25 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مكاسبه في بنك المصرف العربي لنحو 53.24 جنيه للشراء و 53.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك بيت التمويل الكويتي نحو 53.23 جنيه للشراء و 53.33 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 53.21 جنيه للشراء و 53.31 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري لنحو 53.20 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي ليصل إلي 53.15 جنيه للشراء و 53.25 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول لنحو 53.13 جنيه للشراء و 53.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في المصري الخليجي عند 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل 53.22 جنيه للشراء، 53.36 جنبه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 53.35 جنيه.