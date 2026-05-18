شمال سيناء: ضبط كمية متنوعة من الوقود قبل بيعها في السوق السوداء بالشيخ زويد

صرح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء رأفت العبد أنه تم المرور على محطات المواد البترولية للتأكد من انتظام العمل ومطابقة الأرصدة والكميات المنصرفة،وقد اسفرت الحملة عن ضبط عجز وتصرف في كمية قدرها 19200 لتر سولار، و6000 لتر بنزين 95، بالإضافة إلى 2800 لتر بنزين 92.

وأضاف العبد ، فى بيان اليوم الأثنين،أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاتجار بها في السوق السوداء ،وجاءت الحملة بمشاركة إدارتي الرقابة التموينية والمواد البترولية بالمديرية، الإدارة التموينية بالشيخ زويد وقسم مباحث التموين .

وأوضح العبد أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر الخاصة بالتصرف في كميات من المواد البترولية بالمخالفة للتعليمات والقرارات المنظمة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير المديرية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على محطات الوقود بجميع مراكز المحافظة، للتصدي لكافة صور التلاعب بالمواد البترولية والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.